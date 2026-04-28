Ngày 28-4, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Thành uỷ Cần Thơ (phường Ninh Kiều) và trực tuyến đến 102 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ báo cáo tóm kết quả 12 ngày làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Cần Thơ kiến nghị nhiều nội dung như: Cần tiếp tục quan tâm đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhất là y tế cấp xã, phường; tăng cường xây mới, đầu tư trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh để hạn chế tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên; giải quyết dứt điểm các tồn đọng, hạn chế khiến các công trình, dự án trọng điểm sử dụng ngân sách bị trì trệ, chậm tiến độ, gây lãng phí.

Cử tri Phan Văn Hùng (phường Ninh Kiều) cho biết, tại khu vực đang sinh sống, hiện có nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập, gây lãng phí lớn. Đề nghị chính quyền các cấp cần sớm có phương án sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị triển khai chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp vì nông dân đang gặp khó khăn khi chi phí đầu vào tăng mạnh. Song song với tăng cường đầu tư về con người, ưu tiên nguồn lực, cơ sở vật chất để các địa phương triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, cần có quy định cụ thể về phân quyền theo từng lĩnh vực đối với chính quyền địa phương 2 cấp, tránh trùng lắp, gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Cử tri Trần Văn Út (xã Vĩnh Viễn) cho biết, tình trạng giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi vẫn còn chậm. Nguyên nhân phần lớn là do ở nhiều lĩnh vực còn có sự chồng chéo, trùng lắp vì chưa phân định rõ thẩm quyền giữa cấp xã, phường và tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đồng chí được Bộ Chính trị phân công, điều động về sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, thay đồng chí Trần Đức Thắng về công tác tại Thành ủy Hà Nội. Với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử và là thành viên của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, bản thân sẽ nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của bà con cử tri.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho rằng các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri rất xác đáng, thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm đối với đất nước. Hiện nay, Quốc hội đang khẩn trương cùng với Chính Phủ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt thể chế pháp luật, giải quyết căn cơ những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại.

Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, từng địa phương phải tính toán mô hình tổ chức, mô hình phát triển để hoàn thành mục tiêu phát triển 2 con số. Đặc biệt, phát triển 2 con số không chỉ trong năm 2026, mà phải cả trong giai đoạn liên tục từ 2026 đến 2030. Trong đó, phải xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm và là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất chính trong thời kỳ mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, TP Cần Thơ phải tập trung rà soát, hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch của thành phố, quy hoạch xã phường, quy hoạch ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, phải gắn quy hoạch của thành phố với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể của quốc gia, đảm bảo tầm nhìn xa, có tính khả thi trong dài hạn. Bên cạnh đó, TP Cần Thơ cần quan tâm thu hút những nhà đầu tư lớn, trong đó lấy nền tảng từ những dự án lớn để thu hút các dự án khác về đầu tư tại thành phố.

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

