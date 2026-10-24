Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đột phá thực chất về chất lượng đào tạo nhà giáo

Trường sư phạm phải tiên phong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới giáo dục; lấy phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng đào tạo. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện.

Sáng 24-10, Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (27-10-1976 – 27-10-2026), với chủ đề “Tự hào truyền thống, kiến tạo tương lai” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và nhiều thế hệ nhà giáo, người học của trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Chất lượng người thầy là thước đo uy tín

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu biểu dương, ghi nhận và tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy trò Trường ĐH Sư phạm TPHCM trong suốt nửa thế kỷ. Vượt qua nhiều khó khăn, trường đã khẳng định vị thế là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm của đất nước, đóng góp quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, nghiên cứu khoa học và đổi mới giáo dục.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện.

Theo Phó Thủ tướng, dấu ấn của trường còn hiện diện trong từng nhà trường, từng lớp học, qua những thế hệ giáo viên trưởng thành từ đây, đang ngày đêm gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách và chắp cánh tương lai cho người học.

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức nghiên cứu, dạy và học. Giáo dục phải chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, nhân cách và khả năng thích ứng của mỗi người.

“Nếu người thầy góp phần định hình tương lai của mỗi sinh viên, học sinh thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của nền giáo dục”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu nhà trường tiên phong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới, tạo sức lan tỏa đến từng lớp học.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường tập trung bốn định hướng.

Trước hết, phải đột phá thực chất về chất lượng đào tạo nhà giáo. Uy tín trường sư phạm trước hết được đo bằng chất lượng các thế hệ giáo viên được đào tạo. Nhà trường cần đổi mới từ tuyển sinh, chương trình, phương pháp đến kiểm tra, đánh giá; lấy phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, phải coi trọng thực hành sư phạm, gắn đào tạo với thực tiễn trường phổ thông, mầm non; đào tạo giáo viên vững chuyên môn, biết phát triển tư duy, bồi đắp nhân cách, khơi dậy sáng tạo của người học và làm chủ công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, xây dựng trường thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao giải pháp phát triển giáo dục. Các nghiên cứu cần giải quyết những vấn đề cấp thiết như đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng AI có trách nhiệm, tâm lý và sức khỏe học đường. Những phương pháp mới phải được thử nghiệm, đánh giá trước khi nhân rộng. Giá trị nghiên cứu cần được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế trong lớp học và đối với người học.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng tập thể Khoa Tiếng Trung Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ nhà giáo khu vực phía Nam và cả nước. Trường cần phối hợp với địa phương dự báo nhu cầu, gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu sử dụng giáo viên theo từng cấp học, môn học, địa bàn; quan tâm những nơi khó khăn, thiếu giáo viên. Các phân hiệu cần phát huy hiệu quả, kết nối mạng lưới trường học để chia sẻ nguồn lực, lan tỏa phương pháp giáo dục tiên tiến.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ quản trị, tập trung nguồn lực phát triển ngang tầm khu vực. Tự chủ phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng; thu hút giảng viên, nhà khoa học xuất sắc, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, hợp tác quốc tế có sản phẩm cụ thể. Phát triển đa ngành, mở rộng quy mô phải giữ sứ mệnh sư phạm làm cốt lõi, tránh dàn trải.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT sớm hoàn thiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ; đề nghị TPHCM và các địa phương hỗ trợ cơ chế, chính sách, đất đai, nguồn lực để trường và các phân hiệu hoạt động hiệu quả. Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện cho các trường phát huy tiềm năng, nâng cao chất lượng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao tặng cờ truyền thống của UBND TPHCM cho tập thể Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Giữ sư phạm làm trọng tâm phát triển

Tiếp thu chỉ đạo, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định bốn định hướng đã gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của trường, gắn với trách nhiệm đóng góp cho TPHCM, các địa phương và ngành giáo dục.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, phát biểu.

Nhà trường cam kết nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, tăng cường thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu nhu cầu của ngành và địa phương để xây dựng đề án, xác định chỉ tiêu phù hợp. Việc phối hợp khảo sát, dự báo, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn và đào tạo theo đặt hàng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Trường phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản song song với khoa học giáo dục, lấy nghiên cứu sư phạm ứng dụng làm một mũi nhọn. Qua đó, nâng cao năng lực giảng viên, nghiên cứu viên, khơi dậy cảm hứng nghiên cứu trong sinh viên; hình thành những ý tưởng, công trình có tầm vóc quốc gia, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho tập thể, cá nhân Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Theo GS-TS Huỳnh Văn Sơn, định hướng phát triển đa ngành tiếp tục lấy đào tạo sư phạm làm trọng tâm, hướng tới trở thành cơ sở đào tạo giáo viên và chuyên gia giáo dục có uy tín ở Đông Nam Á, châu Á. Hiện trường triển khai 52 chương trình đại học, 31 chương trình thạc sĩ và 13 chương trình tiến sĩ; có 44 chương trình được kiểm định, trong đó 16 chương trình đạt chuẩn AUN-QA.

Dịp này, trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Khoa Tiếng Trung đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. UBND TPHCM tặng Cờ truyền thống cho trường; Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen cho 6 cá nhân. Nhà trường cũng nhận bằng khen của các địa phương Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, Gia Lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

CÔNG CHƯƠNG