Trường THPT chuyên Quốc học Huế đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

Trường THPT chuyên Quốc học Huế ngày nay có tiền thân là Trường Quốc học (Pháp tự Quốc học trường môn). Trường được thành lập ngày 23-10-1896, dưới triều vua Thành Thái. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, ngôi trường đã ghi dấu ấn trong lịch sử giáo dục, đồng hành cùng nhiều chặng đường của dân tộc.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã được hun đúc về tri thức, nhân cách, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Họ trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, có những đóng góp quan trọng cho quê hương, đất nước.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

Tiếp nối truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó, thầy và trò Trường THPT chuyên Quốc học Huế không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Học sinh trường đạt nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và các sân chơi trí tuệ uy tín.

Nhà trường từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao tiêu biểu, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho TP Huế và cả nước.

Tiết mục văn nghệ mở đầu Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc học Huế

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 22 đến 24-10, nhiều chương trình được tổ chức như triển lãm chuyên đề về hành trình 130 năm của trường, hội trại cựu học sinh, giao lưu thể thao, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hội thảo chuyên môn.

Trong đó, chương trình nghệ thuật “Quốc Học – Huế, 130 năm một dòng chảy” góp phần tái hiện những dấu ấn nổi bật trong lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường, kết nối các thế hệ thầy cô, cựu học sinh và học sinh.

VĂN THẮNG