Hơn 24% tân sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) là học sinh giỏi

Sáng 14-9, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) tổ chức lễ chào mừng năm học mới, năm học 2026–2027 với hơn 4.900 tân sinh viên. Trong đó có nhiều gương mặt đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, Olympic quốc tế và các sân chơi học thuật trong nước.

Năm 2026, nhà trường lần đầu tiên tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 21,50 đến 29,32 điểm theo thang điểm 30, tương đương 71,67 đến 97,73 điểm theo thang điểm 100. Toàn trường có 28/39 ngành và nhóm ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Kết quả tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận chất lượng đầu vào nổi bật của nhà trường. Hơn 24% tân sinh viên đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi và kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó có 222 tân sinh viên đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Đặc biệt có các sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi quốc tế: Trần Đại Thành Danh (chương trình cử nhân tài năng ngành Toán học) đạt huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2026 và huy chương vàng Olympic Toán học Châu Á – Thái Bình Dương năm 2026; Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu (chương trình cử nhân tài năng ngành Toán học) cùng đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2 năm 2025; Nguyễn Quang Chương (chương trình tiên tiến, ngành Khoa học máy tính) đạt giải nhì của cuộc thi lập trình ICPC trung học phổ thông quốc tế năm 2025…

Tân sinh viên Trần Đại Thành Danh (chương trình cử nhân tài năng ngành Toán học) nhận học bổng toàn phần trị giá 320 triệu đồng - Ảnh: THANH HÙNG

Tân sinh viên Trần Tiến Đạt (chương trình tiên tiến ngành Khoa học Máy tính) là thủ khoa kép đầu vào với điểm xét tuyển tổng hợp cao nhất với 29,77 điểm/30 điểm (không bao gồm các loại điểm ưu tiên, điểm cộng và điểm quy đổi) và điểm thi đánh giá năng lực cao nhất trong lịch sử kỳ thi này với 1.139/1.200 điểm.

Tại buổi lễ, nhà trường công bố Chương trình Học bổng Tinh hoa khoa học (khoảng 29 tỷ đồng) và trao 178 suất học bổng dành cho tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trúng tuyển vào chương trình tiên tiến và các chương trình tăng cường tiếng Anh, cũng như tân sinh viên theo học các ngành phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược quốc gia. Dịp này, trường cũng tiếp nhận tiếp nhận tài trợ giáo dục và học bổng từ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (hơn 2 tỷ đồng), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank, chi nhánh Bình Thạnh (500 triệu đồng)…

THANH HÙNG