Gần 2.000 học sinh được nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa truyền lửa

Tại buổi trò chuyện, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", bày tỏ niềm vui và chúc mừng những thành quả giáo dục mà Trường THPT Phú Nhuận đạt được trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-19301930 - 20-10-2026), nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng, với những tấm gương anh hùng tiêu biểu như Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Thập… Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, khẳng định phẩm chất và những đóng góp to lớn của phụ nữ đối với đất nước. Trong thời đại 4.0, phụ nữ Việt Nam cần không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu để bắt kịp những thành tựu của phụ nữ trên thế giới. Trí tuệ chính là vũ khí để phụ nữ góp phần xây dựng đất nước. Mỗi cô giáo, nữ sinh cần chú trọng rèn luyện sức khỏe, trau dồi tri thức, nâng cao trình độ, biết quan tâm đến cộng đồng, sống nhân hậu…”, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhắn gửi.

Tại buổi trò chuyện, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ với thầy trò nhà trường về hành trình kiên cường vượt qua những khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà cho biết, chính niềm tin vào thắng lợi của cách mạng là động lực tiếp thêm sức mạnh để bà vượt qua thử thách. Cùng với đó, tâm niệm rằng, ngày chiến thắng có thể chưa chắc đã có mình, nhưng vẫn phải kiên định, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chụp hình cùng thầy trò Trường THPT Phú Nhuận tại buổi chia sẻ

Theo thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vai trò, trách nhiệm của nhà trường, thầy cô trong giáo dục học sinh; đồng thời đòi hỏi học sinh phải có trách nhiệm với việc học tập, rèn luyện và tu dưỡng bản thân. Mỗi thầy cô, nhà trường và học sinh cần có nền tảng chính trị vững vàng, lý tưởng sống đúng đắn, kiên định trên hành trình đổi mới, phấn đấu. Thông qua chuyên đề, với chia sẻ của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nhà trường mong muốn tạo cơ hội để học sinh trực tiếp lắng nghe những câu chuyện, trải nghiệm quý báu từ thế hệ đi trước, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong học tập, góp sức xây dựng Tổ quốc.

Dịp này, Trường THPT Phú Nhuận chính thức gia nhập Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, đặt nền móng thêm vững chắc cho công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cho học sinh nhà trường.

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YẾN HOA