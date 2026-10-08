Trường Mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng) yêu cầu phụ huynh trả lại tiền vận động sai quy định

Ngày 8-10, Trường Mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã có phản hồi về thông tin phụ huynh vận động các khoản đóng góp sai quy định.

Phụ huynh học sinh Trường Mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng) phản ánh thông tin về phí giữ xe không hợp lý

Theo thông báo của Trường Mầm non 19/5 do cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường ký ngày 8-10, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh học sinh về một số khoản thu chưa đúng quy định.

"Trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2026-2027, trường đã thông báo rõ đến các lớp và phụ huynh về việc không thu quỹ lớp, không vận động đóng góp các khoản thu ngoài quy định. Nếu phụ huynh có huy động vui lòng hoàn trả.

Về việc gửi xe, nhà trường chỉ thu tiền đối với phụ huynh có đăng ký gửi xe, hoàn toàn không có việc thu tiền đối với những trường hợp không đăng ký. Tuy nhiên, phụ huynh nào không gửi xe mà ký nhầm thì thông tin đến bộ phận văn phòng để hoàn trả", thông báo nêu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh về các khoản thu tại Trường Mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Theo nội dung phản ánh, phụ huynh nhận được phiếu báo thu tháng 9-2026 của nhà trường, trong đó có khoản "Dịch vụ giữ xe cha mẹ học sinh" với mức 80.000 đồng/tháng.

Người đăng bài viết cho biết gia đình ở đối diện trường, người thân thường đi bộ đưa trẻ đến lớp, không sử dụng dịch vụ giữ xe nhưng vẫn phải đóng khoản tiền này.

Ngoài ra, trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, giáo viên có đề cập việc cần hỗ trợ giấy in, giấy dán phục vụ hoạt động dạy học.

Sau đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đề xuất phụ huynh đóng góp kinh phí để mua các vật dụng cần thiết, với mức từ 100.000 - 300.000 đồng.

Theo tính toán của người phản ánh, với sĩ số 37 học sinh, nếu mỗi phụ huynh đóng 300.000 đồng thì tổng số tiền là 11,1 triệu đồng.

THU TÂM