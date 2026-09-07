Đề nghị truy tố vắng mặt ông chủ cây xanh Công Minh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh.

Chiều 7-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh (sinh năm 1972, trú tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cây xanh Công Minh). Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

“Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội), số điện thoại: 06922.09022”, thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nêu.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Qua trưng cầu giám định thiệt hại tại 21 tỉnh thành về 600 dự án của doanh nghiệp trên, xác định có 5 tỉnh, thành gửi lại kết quả cho thấy, doanh nghiệp này gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng của Nhà nước.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 người của doanh nghiệp cây xanh gồm Nguyễn Công Minh (Chủ tịch HĐQT), Lê Thị Hòa (Phó Giám đốc) và Ngô Thị Ngọc Lý (Kế toán trưởng).

Hiện nay, bị can Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn từ năm 2023. Trong khi đó, 2 thuộc cấp của bị can Nguyễn Công Minh hiện đã bị tạm giam.

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