Champasak mời doanh nghiệp TPHCM khảo sát phát triển khu công nghiệp tại Lào

Ngày 12-9, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), đoàn công tác tỉnh Champasak (Lào) do ông Alounxai Souannalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak, làm trưởng đoàn đã tham quan, tìm hiểu mô hình Khu công nghiệp chuyên sâu (KCNCS) Phú Mỹ 3 tại phường Tân Phước, TPHCM.

Ông Alounxai Souannalath (đứng bên trái) bày tỏ mong muốn mời Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ sang Lào khảo sát thực tế để đầu tư KCN theo hướng chuyên sâu. Ảnh: QUANG VŨ

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Đoàn được giới thiệu quá trình đầu tư, phát triển, vận hành khu công nghiệp; khảo sát hệ thống hạ tầng, kho cảng, bến bãi và các công trình phục vụ sản xuất, logistics.

Ông Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ, chủ đầu tư KCNCS Phú Mỹ 3, cho biết khu công nghiệp có quy mô gần 1.000ha, gần cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cách sân bay Long Thành 28km. Khả năng kết nối với các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4 tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa đến cảng biển, sân bay và các trung tâm tiêu thụ lớn.

Ngoài ra, khu công nghiệp có hệ thống cung cấp điện, nước, khí tự nhiên, LPG, khí công nghiệp cùng cảng cạn, depot, kho bãi và dịch vụ logistics phục vụ nhà đầu tư.

Đoàn đoàn công tác tỉnh Champasak (Lào) khảo sát thực tế tại KCNCS Phú Mỹ 3. Ảnh: QUANG VŨ

Qua khảo sát, ông Alounxai Souannalath đánh giá cao mô hình phát triển của KCNCS Phú Mỹ 3, nhất là lợi thế vị trí, hạ tầng và kết nối cảng nước sâu. Theo phía Champasak, đây là những yếu tố quan trọng để hình thành trung tâm sản xuất, lưu trữ, trung chuyển, xuất khẩu hàng hóa và kết nối thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Công ty CP Thành Bình - Phú Mỹ giới thiệu quy mô, tiềm năng, thế mạnh của KCNCS Phú Mỹ 3 với đoàn Lào. Ảnh: QUANG VŨ

Từ thực tiễn khảo sát, đoàn cũng trao đổi khả năng hợp tác phát triển khu công nghiệp tại Lào. Hiện Champasak có 3 khu công nghiệp, phân bố tại khu vực giáp Thái Lan, giáp Campuchia và khu vực trung tâm, trong đó khu ở trung tâm do Nhật Bản đầu tư. Tỉnh đang nghiên cứu quy hoạch thêm một khu công nghiệp, mong muốn mời Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ sang khảo sát, đánh giá khả năng hợp tác và phát triển mô hình phù hợp với địa phương.

Đoàn công tác tham quan kho bãi trong KCNCS Phú Mỹ 3. Ảnh: QUANG VŨ

Một trong những vấn đề được phía Lào quan tâm là phương án vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp dự kiến tại huyện Sanasomboun qua hệ thống cảng của Thái Lan hoặc cảng Đà Nẵng để tiếp cận các tuyến hàng hải quốc tế. Đoàn cũng tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư, quy trình xử lý nước thải, tổ chức hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, đền bù và bảo đảm quyền lợi người dân.

Cảng cạn trong KCNCS Phú Mỹ 3

Chuyến khảo sát mở ra khả năng kết nối doanh nghiệp TPHCM với tỉnh Champasak trong phát triển hạ tầng công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư, góp phần đưa các hoạt động của FD 2026 từ đối thoại, giao lưu sang hợp tác phát triển.

QUANG VŨ