Thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, thương mại biên giới Việt - Lào

Chiều 28-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam và đoàn nhân dịp sang thăm, dự hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2026 tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane, chiều 28-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; sẵn sàng phối hợp với Lào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các dự án quy mô lớn, có tính kết nối, lan tỏa và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Về hợp tác giữa hai Bộ Tài chính, Thủ tướng đánh giá cao việc sau khi hai nước tiến hành công cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả hai Bộ Tài chính mới của hai nước đã tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác tài chính trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane, chiều 28-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công; đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính; phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, nhất là vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào. Đồng thời, tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, năng lượng và hành lang kinh tế; tăng cường phối hợp tại các cơ chế tài chính ASEAN và khu vực.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong phối hợp thúc đẩy triển khai các Thỏa thuận và dự án hợp tác; đề nghị hai Ủy ban tiếp tục phát huy vai trò điều phối, chủ động rà soát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, kết quả kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ và Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam trân trọng cảm ơn Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Việt Nam, nhất là trong quản lý tài chính công, ngân sách, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực ưu tiên của Lào, góp phần tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Tin liên quan Duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN

LÂM NGUYÊN