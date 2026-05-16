Gỡ “lực cản” từ giá vé máy bay

Giá vé máy bay đang trở thành “lực cản” lớn đối với đà phục hồi du lịch. Khi giá vé một chuyến bay nội địa có thể chiếm tới một nửa, thậm chí hơn một nửa tổng chi phí chuyến đi, nhu cầu du lịch lập tức giảm xuống.

Hiện vé máy bay nhiều chặng bay nội địa của Việt Nam có giá không rẻ nếu so với thu nhập bình quân của người dân. Có thời điểm, vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc hay Hà Nội - Nha Trang ngang hoặc cao hơn vé từ Việt Nam đi Thái Lan, Malaysia, Singapore.

Hậu quả của giá vé máy bay cao không dừng ở chuyện người dân “ngại đi chơi”, mà còn kéo giảm sức lan tỏa của ngành du lịch. Một điểm đến dù đẹp đến đâu cũng khó thu hút du khách nếu chi phí tiếp cận quá đắt đỏ. Khi lượng du khách nội địa giảm, doanh thu khách sạn, nhà hàng, vận tải, dịch vụ địa phương đều giảm theo. Về dài hạn, điều này làm giảm động lực đầu tư vào du lịch, đặc biệt tại các địa phương phụ thuộc lớn vào hàng không như Phú Quốc, Khánh Hòa, Bình Định hay Quảng Bình. Trong câu chuyện giá vé, các hãng hàng không không thể chỉ “than khó” vì giá nhiên liệu hay tỷ giá tăng cao, mà cần chia sẻ trách nhiệm với thị trường và hành khách. Trước hết, các hãng hàng không phải minh bạch hơn trong chính sách giá vé và nâng cao chất lượng dịch vụ. Người dân bức xúc không chỉ vì giá vé cao, mà còn vì tình trạng giá tăng đột biến vào dịp cao điểm hoặc khan hiếm vé giá thấp, tình trạng chậm, hủy chuyến vẫn diễn ra thường xuyên.

Cơ chế giá linh hoạt là cần thiết theo thị trường, nhưng nếu chênh lệch quá lớn sẽ tạo cảm giác bất hợp lý và làm suy giảm niềm tin của khách hàng. Bên cạnh đó, các hãng hàng không cần tối ưu chi phí vận hành thay vì dồn toàn bộ áp lực lên giá vé. Nhiều hãng hàng không quốc tế giảm giá thành nhờ tái cấu trúc đội bay, tăng hiệu suất khai thác, ứng dụng công nghệ số và cắt giảm chi phí trung gian. Đồng thời, các hãng hàng không cần chủ động liên kết với doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, địa phương để tạo các gói combo có mức giá hợp lý, nâng chất lượng dịch vụ tương xứng với giá vé.

Tất nhiên, không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm cho các hãng hàng không. Khi các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất quá tải, chi phí khai thác sẽ tăng và được tính vào giá vé. Việc sớm đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình, Phú Quốc vào hoạt động, mở rộng sân bay Nội Bài, nâng cấp sân bay Đà Nẵng, Cam Ranh có thể giúp ngành hàng không tạo dư địa giảm giá thành. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần xem lại các loại phí, thuế và chi phí dịch vụ hàng không để có lộ trình điều chỉnh phù hợp.

MINH DUY