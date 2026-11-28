Từ đêm 27 đến sáng 28-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư thấp trũng ngập lụt cục bộ; lũ xuất hiện trên sông An Lão, sông Kôn.

Trong ngày 28-11, nhiều xã, phường phía Đông - Bắc tỉnh Gia Lai bắt đầu xuất hiện ngập lụt, chia cắt cục bộ. Tại xã Ân Hảo, nhiều điểm đường bị ngập, gây cản trở giao thông. Trong đó, tuyến ĐT629 qua thôn Bình Hòa bị ngập kéo dài, khiến phương tiện lưu thông khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Clip: Đường bị ngập lụt và xả cửa tràn hồ chứa Định Bình đầu nguồn sông Kôn.

﻿Tác giả: XUÂN HUYÊN, LƯU KIM.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nhiều điểm đường, khu vực dân cư thấp trũng bị ngập lụt, chia cắt. Tại xóm 5, tổ dân phố Hoài Sơn Nam (phường Hoài Nhơn Bắc) nhiều nhà dân bị ngập nước; có khu vực nhà dân bị ngập sâu. Từ sáng 28-11, lực lượng quân đội, công an được huy động hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng ngập sâu.

Lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc vào các vùng ngập sâu hỗ trợ sơ tán dân. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Các cán bộ vượt lũ vào nhà dân, hỗ trợ cõng người già, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật đến nơi an toàn. Khu vực suối bên đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn xóm 3 Hy Văn trước đây (nay thuộc tổ dân phố Hoài Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc) xảy ra trượt lở đất, ngập cục bộ.

Hỗ trợ đưa người già sơ tán khỏi vùng ngập sâu ở Tổ dân phố Hoài Sơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: MINH LÂM

Người dân Tổ dân phố Hoài Sơn Nam chủ động di dời, kê cao tài sản, đồ đạc. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tình trạng ngập lụt ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam do quá trình tiêu thoát nước qua đường cao tốc Bắc - Nam chậm, trong khi áp lực nước từ đồi núi đổ xuống lớn, gây ngập lụt cục bộ các nhà dân. Hiện, UBND phường Hoài Nhơn Bắc huy động lực lượng quân đội, công an trực 24/24 giờ, theo dõi, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp. Một số điểm ngập được cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc đang hỗ trợ các vùng dân cư bị ngập, chia cắt. Ảnh: MINH LÂM

Trước diễn biến mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của người dân.

NGỌC OAI