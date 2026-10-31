Xét xử nhóm lừa đảo của Mr Pips: Phó Đức Nam khẳng định giao nộp toàn bộ tài sản

Sáng 31-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư qua các sàn chứng khoán, sàn ngoại hối do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Trong phần xét hỏi, trả lời các câu hỏi của luật sư về tình trạng sức khỏe, bị cáo Phó Đức Nam xác nhận những thông tin liên quan đến bệnh tâm thần mà mẹ mình trình bày chiều qua (30-10), là đúng sự thật.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phó Đức Nam khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore.

Cũng theo lời khai của Nam, từ khi phát hiện dấu hiệu bệnh đến nay, bị cáo phải thường xuyên sử dụng thuốc điều trị. Ngay cả trong quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo vẫn phải uống thuốc.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Quá trình trả lời xét hỏi của luật sư, Nam khai, trong giai đoạn đầu bị tạm giam, khi làm việc với các điều tra viên, bị cáo có thời điểm không nhận thức được hành vi của mình, thường xuyên la hét và có những biểu hiện không bình thường.

Sau đó, Nam được cơ sở giam giữ đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám và tiếp tục sử dụng thuốc điều trị cho đến thời điểm hiện tại.

Bị cáo Phó Đức Nam cho biết, ngay cả khi ở buồng giam, cán bộ luôn phải theo dõi 24/24 vì lo ngại bị cáo có hành vi bất thường. Bị cáo nói tinh thần ổn định khi được uống thuốc, nhưng có thể xuất hiện hành vi bất thường nếu không sử dụng thuốc.

"Rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc của bị cáo thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc hưng phấn quá mức, trạng thái cảm xúc của mình thay đổi theo dạng hình sin, khi lên cao, khi xuống thấp. Dù sở hữu nhiều tiền bạc, bị cáo vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử", bị cáo Nam trình bày.

Tiếp tục phần xét hỏi về hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, trong quá trình điều hành, bị cáo sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó chủ yếu là ví Ngân lượng và 9Pay.

“Bị cáo chủ yếu dùng ví Ngân lượng, 9Pay, và còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian này tại đây, chỉ có mỗi Shark Bình - tức bị cáo Nguyễn Hòa Bình”, bị cáo Nam khai thêm.

Bị cáo Nam khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

“Kể cả những tài sản mà bị cáo không phạm tội mà có thì bị cáo cũng nộp để khắc phục toàn bộ cho các bị hại. Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”, Nam trình bày trước tòa sáng nay.

Đối với hơn 900 bị hại được xác định trong vụ án, khi luật sư đặt câu hỏi về căn cứ xác định những người này từng đầu tư vào các sàn do Phó Đức Nam quản lý, bị cáo Nam cho rằng, nhân viên kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng là những người có thể làm rõ.

Theo lời khai của Phó Đức Nam, đây là những nhân viên thường xuyên liên hệ, trao đổi, trực tiếp gặp gỡ và hướng dẫn khách hàng tham gia đầu tư.

ĐỖ TRUNG