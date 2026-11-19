Chiều 19-11, tại TPHCM, UBND TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM phối hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam: Chiến lược hợp tác và phát triển trong lĩnh vực điện ảnh. Sự kiện do Sở VH-TT TPHCM tham mưu, triển khai cùng Nhà hát Kịch Thành phố.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM...

﻿Lãnh đạo TPHCM cùng các đại diện phía Hàn Quốc tham gia Diễn đàn kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam: Chiến lược hợp tác và phát triển trong lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mở rộng hợp tác

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, sự kiện không chỉ là dịp trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh, mà còn là hoạt động ngoại giao văn hóa rất quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, sau hợp nhất, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, tự nhiên đa dạng cùng nguồn nhân lực và hạ tầng thị trường phong phú, rất thuận lợi để phát triển bối cảnh quay phim, dịch vụ sản xuất và thu hút các dự án điện ảnh.

"Chúng tôi mong muốn qua diễn đàn này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực điện ảnh tiếp tục được mở rộng, từ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sang hợp tác thực chất và phát triển lâu dài", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Kwon Tae Han phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khai mạc diễn đàn, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Kwon Tae Han chia sẻ, sự kiện hướng tới tạo dựng không gian hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Ông Kwon Tae Han khẳng định: "Nếu kinh nghiệm sản xuất, đầu tư, phát hành và năng lực công nghệ của Hàn Quốc được kết hợp với sức sáng tạo cùng tài sản văn hóa của Việt Nam, hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác".

Hướng đến hiệu quả, thực chất

Tại diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc Yoon Ha chia sẻ nhiều thông tin về chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, đặc biệt là giải pháp hỗ trợ sản xuất phim, phát triển thị trường, thu hút đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Yoon Ha, Trưởng Ban chính sách Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc chia sẻ về công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khi đó, PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, chỉ ra các bài học kinh nghiệm điện ảnh Việt Nam có thể học hỏi từ Hàn Quốc: xây dựng chiến lược xuất khẩu điện ảnh quốc gia, phát triển hợp tác sản xuất quốc tế, kết hợp công nghiệp văn hóa và khai thác đa dạng nền tảng số…

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nêu những bài học kinh nghiệm mà điện ảnh Việt Nam có thể học hỏi từ Hàn Quốc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên tọa đàm "Định hướng hợp tác và nhiệm vụ phát triển trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc" thu hút các đại biểu thảo luận về hợp tác sản xuất, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ, phát hành phim và giao lưu tác phẩm.

Các đại biểu cũng thảo luận về những định hướng hợp tác và phát triển điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc, tập trung cơ hội hợp tác sản xuất, đồng sản xuất phim; đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kỹ xảo và hậu kỳ; hợp tác phát hành, phổ biến phim và tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh giữa hai nước.

Các đại biểu tham gia phiên tọa đàm "Định hướng hợp tác và nhiệm vụ phát triển trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Kinh nghiệm điện ảnh Hàn Quốc là bài học giá trị cho TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường: Kinh nghiệm của Hàn Quốc là bài học giá trị cho TPHCM TPHCM có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm điện ảnh của khu vực. Trong năm 2025, thành phố được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh. Thành phố đang triển khai các cam kết giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển nguồn nhân lực, mở rộng không gian sáng tạo, tổ chức liên hoan phim quốc tế và kết nối mạng lưới toàn cầu. Những kinh nghiệm của Hàn Quốc, như chính sách phát triển liên hoan phim quốc tế (nổi bật là LHP quốc tế Busan), hỗ trợ sản xuất, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng, là bài học rất có giá trị đối với việc phát triển điện ảnh tại TPHCM.

Tin liên quan Đạo diễn Việt Nam - Hàn Quốc ký kết thực hiện dự án phim điện ảnh về tình mẫu tử

VĂN TUẤN - HOÀNG TRIỀU