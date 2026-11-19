Sau 6 tuần đề cử, tính đến trưa 19-11, Giải Mai Vàng lần thứ 32 có khoảng 70.000 phiếu đề cử thông qua trang web giaimaivang.com.vn.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, vòng đề cử sẽ kết thúc ngày 25-11. Lượng phiếu tăng trong tuần thứ 6 khiến thứ hạng ở một số hạng mục thay đổi đáng kể; có vị trí chỉ cách nhau vài chục, thậm chí vài phiếu. Khoảng cách sít sao khiến chặng cuối thêm khó đoán, nhất là ở nhóm dẫn đầu.

Ca sĩ Tăng Phúc. Ảnh: NVCC

Ở hạng mục âm nhạc, những ca khúc và MV mới đang tạo sức bật rõ rệt. Phương Mỹ Chi gia nhập bảng đề cử MV với Thiên đường với người thương ở vị trí thứ tư; Bùi Công Nam có Ngoài dự tính ở vị trí thứ bảy. Trong khi đó, Sài Gòn ai đó nói chia tay của Tăng Phúc tiếp tục dẫn đầu hạng mục MV được yêu thích nhất.

Ở hạng mục nữ ca sĩ, Phùng Khánh Linh vươn lên vị trí thứ ba, Thiều Bảo Trâm tăng tốc lên thứ tư; Ái Phương và Phương Mỹ Chi giữ hai vị trí đầu. Hạng mục ca sĩ triển vọng ghi nhận Hà An Huy tăng từ vị trí thứ bảy lên thứ tư, còn SƠN.K tiếp tục dẫn đầu.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ảnh: NVCC

Ở lĩnh vực sân khấu, Lê Hoàng Giang tiếp tục đứng đầu hạng mục nam diễn viên với vai diễn trong Cô Giáo Duyên; NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Thành Lộc lần lượt giữ các vị trí tiếp theo. Diễn viên Quốc Thịnh gia nhập danh sách ở vị trí thứ sáu với Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ Thần Mặt Trời.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy. Ảnh: NVCC

“Bạn đọc đang dồn phiếu cho những sản phẩm nghệ thuật tạo dấu ấn. Với người làm nghệ thuật, đó là sự ghi nhận của khán giả. Lá phiếu là cách khán giả nói lời cảm ơn với nghệ sĩ họ yêu mến; đồng thời, quá trình đề cử cũng cho thấy công chúng, bạn đọc đang quan tâm đến những gương mặt và sản phẩm được đầu tư nghiêm túc", đạo diễn - NSND Việt Anh.

Hạng mục nữ diễn viên, ghi nhận sự xuất hiện của Hồng Ánh với vai diễn trong Dưới bóng giai nhân, xếp thứ tư. Ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về NSƯT Kim Tuyến, Nhật Kim Anh và NSƯT Ốc - Thanh Vân. Ở hạng mục vở diễn, Áo xưa dù nhàu (Sân khấu Trăng) tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Cô giáo Duyên và Giáng Hương - Sân khấu về khuya (Kịch đoàn Thành Lộc).

Ở điện ảnh và truyền hình, bảng đề cử cũng có nhiều chuyển động. Ninh Dương Lan Ngọc giữ vị trí đầu ở hạng mục nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình; Võ Điền Gia Huy dẫn đầu hạng mục nam diễn viên. Nợ đời vay trả tăng từ vị trí thứ tư lên thứ hai ở hạng mục phim truyền hình, còn Trại buôn người tiếp tục đứng đầu hạng mục phim điện ảnh.

"Còn sáu ngày trước khi vòng đề cử khép lại, thứ hạng vẫn có thể thay đổi, đặc biệt ở những vị trí cách biệt sít sao. Những ngày cuối sẽ cho thấy nhóm ứng viên nào giữ được sự ủng hộ ổn định, nhóm nào tạo được cú bứt phá vào phút chót", PGS-TS Phan Bích Hà, Thành viên Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 32.

THANH HIỆP