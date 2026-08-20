Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Chiều 20-8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời nhiều vấn đề được quan tâm, trong đó có vấn đề về gian lận xuất xứ và bảo hộ công dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Về việc Hoa Kỳ vừa nêu tên 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam (hàng hóa được vận chuyển qua một nước thứ ba để hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn nhằm tránh mức thuế cao do Hoa Kỳ áp đặt), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam chủ trương thúc đẩy hợp tác thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, đa phương, cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý, quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung, kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam tiếp tục trao đổi về các quan tâm của phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, qua đó duy trì quan hệ kinh tế - thương mại giữa 2 nước phát triển ổn định, cùng có lợi, góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam.

Tại họp báo, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin về việc 170 công dân Việt Nam bị Cục Điều tra Liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan tạm giữ do cáo buộc "điều hành một tổng đài điện thoại bất hợp pháp" ở khu vực ngoại ô Islamabad.

Sau khi có thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát vụ việc và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam; phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Về việc Cục Quản lý di trú quốc gia Trung Quốc ngày 20-8 ra thông báo áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc đối với công dân Việt Nam, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

PHƯƠNG ANH