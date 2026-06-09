Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Lào

Chiều 8-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Các nhà lãnh đạo Campuchia, Thái Lan và Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển thực chất với nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực. Sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ và vì lợi ích chung. Hợp tác kinh tế, thương mại là điểm sáng và mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD là hoàn toàn khả thi; hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân diễn ra phong phú, đa dạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hai bên nhất trí thúc đẩy Quốc hội hai nước ủng hộ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, các cặp cửa khẩu nhằm tạo động lực cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nước và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới; bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển...

Hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Thái Lan.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031; tăng cường hợp tác nghị viện; đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân…

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ niềm tự hào và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong thời gian qua. Những thành tựu đó góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế ngày càng nổi bật.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương; nhấn mạnh việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào tổng thể quan hệ hai nước có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới...

ANH PHƯƠNG - TTXVN