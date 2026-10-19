Viettinbank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu: 35 năm kiến tạo niềm tin, vững bước tương lai

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, VietinBank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế bằng hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm với cộng đồng.

35 năm bền bỉ vượt khó, vững vàng phát triển

Thành lập ngày 30-8-1991 theo Quyết định số 139/NH-QĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động ngày 10-10-1991. Năm 2009, đơn vị chuyển đổi mô hình hoạt động theo tên gọi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (VietinBank Bà Rịa – Vũng Tàu).

Giai đoạn 2015–2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với định hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh ngân hàng số và mở rộng phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Năm 2025, Chi nhánh đưa trụ sở mới vào hoạt động.

Năm 2025, Chi nhánh đưa trụ sở mới vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đến tháng 12-2025, tổng nguồn vốn đạt 11.865,64 tỷ đồng; tỷ trọng giao dịch trên kênh số đạt 97,5%, tương ứng hơn 89,75 triệu lượt giao dịch điện tử. Hai năm liên tiếp 2024–2025, Chi nhánh nằm trong tốp 5 đơn vị đổi mới sáng tạo của VietinBank.

Từ quy mô hoạt động ban đầu khoảng 10 tỷ đồng, đến nay Chi nhánh đã phát triển lên hơn 25.000 tỷ đồng. Suốt 35 năm, đơn vị luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, trong đó có 12 năm dẫn đầu hoặc thuộc nhóm dẫn đầu phong trào thi đua. Năm 2010, Chi nhánh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng; giai đoạn 2004–2006, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cùng nhiều danh hiệu thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng cộng đồng

Theo bà Bùi Thị Thu Hà, Giám đốc VietinBank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, những thành quả đạt được là kết tinh từ sự đoàn kết, nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, cùng niềm tin và sự đồng hành quý báu của khách hàng, đối tác.

Song hành với hoạt động kinh doanh, Chi nhánh luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm và duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần tăng cường gắn kết nội bộ.

Viettinbank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kiến tạo niềm tin - Vững bước tương lai.

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm triển khai. Tính đến nay, VietinBank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đã huy động tổng nguồn lực hơn 35 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, bao gồm kinh phí do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của Chi nhánh và sự đóng góp của cán bộ, người lao động. Nguồn lực này được sử dụng cho các chương trình thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; trao học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật và các trường hợp khó khăn; tại Côn Đảo, Chi nhánh đồng hành cùng nhiều hoạt động tri ân, hỗ trợ cộng đồng, góp phần xây dựng Tháp chuông Côn Đảo, Nhà tiếp đón người có công tại Côn Đảo và tài trợ xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo. Những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và khẳng định trách nhiệm xã hội của VietinBank.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, VietinBank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Chi nhánh quyết tâm tiếp tục kiến tạo niềm tin, tạo dựng giá trị bền vững, vững bước hướng tới tương lai.

TT