VIFC-HCMC làm việc với đối tác Nhật Bản, thúc đẩy thị trường trái phiếu quốc tế

Ngày 9-11, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) đã có các buổi làm việc với Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) tại Tokyo, trao đổi về khả năng hỗ trợ hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC.

VIFC-HCMC làm việc cùng MUMSS (Ảnh: VIFC-HCMC cung cấp).

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi về các phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, phát hành trái phiếu quốc tế; kinh nghiệm của các định chế tài chính Nhật Bản trong việc hỗ trợ các quốc gia tiếp cận và thu hút nguồn vốn quốc tế.

Qua trao đổi với MUFG và MUMSS, các bên đã thảo luận về khả năng tiếp cận nguồn vốn từ thị trường Nhật Bản theo phương thức phát hành trái phiếu bằng đồng Yen, hướng đến nhóm nhà đầu tư Nhật Bản, với kỳ hạn dự kiến từ 5-10 năm và mức lãi suất tham khảo khoảng 3%.

Nội dung thảo luận cũng đề cập đến đặc điểm, nhu cầu đầu tư của các nhóm nhà đầu tư theo từng khu vực, mặt bằng lãi suất huy động vốn quốc tế, tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và xu hướng lãi suất trong thời gian tới.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm và thông tin thị trường, các bên trao đổi về khả năng kết nối VIFC-HCMC với các nhà đầu tư tiềm năng thông qua mạng lưới của các định chế tài chính Nhật Bản.

Đây là một trong những hướng triển khai mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, thúc đẩy sự tham gia của các định chế tài chính và nhà đầu tư toàn cầu vào quá trình phát triển thị trường trái phiếu quốc tế tại VIFC-HCMC, qua đó đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố.

Bên cạnh các buổi làm việc với MUFG và MUMSS, đoàn công tác tiếp tục tham gia các hoạt động trao đổi với nhà đầu tư tiềm năng. Các thông tin và kinh nghiệm được chia sẻ là cơ sở để VIFC-HCMC phối hợp cùng Sở Tài chính TPHCM, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) và các đối tác nghiên cứu, kết nối và tìm kiếm khả năng hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

THANH DUNG