Chứng khoán tiếp tục “đỏ sàn” phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán "đỏ sàn" phiên giao dịch ngày 9-11

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9-11 chìm trong sắc đỏ, có thời điểm VN-Index giảm đến gần 24 điểm, sau đó thu hẹp, chốt phiên giảm hơn 11 điểm.

Hầu hết các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp… đều giảm điểm, số ít cổ phiếu vốn hóa lớn giữ được sắc xanh: CTD tăng 3,22%, DBC tăng 3,85%, POW tăng 1,62%; MBB, BID, MBB tăng gần 1%...

Sau khi quay lại mua ròng phiên liền trước, khối ngoại đã bán ròng mạnh trở lại trên sàn HOSE với tổng giá trị hơn 806 tỷ đồng. Trong đó bán mạnh HPG, VIC, PNJ và FPT.

Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,04 điểm (0,64%) còn 1.714,32 điểm với 129 mã tăng, 187 mã giảm và 58 mã đứng giá. Chốt phiên trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,49 điểm (0,58%) còn 255,24 điểm với 60 mã tăng, 74 mã giảm và 55 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ hơn 13.800 tỷ đồng, tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch hơn 14.400 tỷ đồng, giảm 5.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Lý giải việc VN-Index gần như đi ngang từ đầu năm 2026, dù GDP 9 tháng tăng hơn 9% và lợi nhuận doanh nghiệp dự báo tăng 25% cả năm, ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường Tập đoàn VinaCapital, cho rằng, thị trường chứng khoán chịu tác động từ hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, mặt bằng lãi suất trong nước duy trì ở mức cao khiến chi phí vốn của doanh nghiệp tăng, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu so với kênh tiền gửi. Trong khi đó, lạm phát vượt 5%, chủ yếu chịu tác động từ giá xăng dầu tăng, tiếp tục đẩy chi phí đầu vào lên cao, bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp và hạn chế dư địa giảm lãi suất.

Thứ hai, tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi lo ngại Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, triển vọng thị trường được kỳ vọng cải thiện nhờ kết quả bầu cử Mỹ, áp lực giá năng lượng và lạm phát hạ nhiệt, tạo dư địa giảm lãi suất trong thời gian tới.

“Sự kết hợp giữa lãi suất ổn định hoặc giảm, những lo ngại về thương mại dần được giải tỏa và định giá thị trường ở mức hấp dẫn có thể tạo động lực giúp VN-Index tăng điểm trong những tháng tới" - ông Michael Kokalari nhận định.

Tin liên quan VN-Index giảm hơn 15 điểm, khối ngoại quay lại mua ròng

NHUNG NGUYỄN