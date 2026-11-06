Nhu cầu vốn hàng ngàn tỷ USD: Việt Nam cần khơi thông thị trường vốn

Nhu cầu vốn đầu tư hàng ngàn tỷ USD trong 5 năm tới đòi hỏi Việt Nam phải đa dạng hóa nguồn huy động, khơi thông thị trường vốn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, nhất là khi hệ thống ngân hàng khó đáp ứng toàn bộ nhu cầu.

Ngày 6-11, tại TPHCM, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Diễn đàn MB Economic Insights, với chủ đề “Khơi thông nguồn vốn mới, thích ứng nhanh trước biến động”.

Đại biểu tham dự Diễn đàn "Khơi thông nguồn vốn mới, thích ứng nhanh trước biến động". Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, nhận định nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam trong 5 năm tới lên đến hàng ngàn tỷ USD, đòi hỏi đa dạng hóa nguồn huy động. Dự kiến, lượng vay nợ và phát hành trái phiếu trong kế hoạch tài chính công tăng gấp 3 lần chu kỳ trước, trong khi thị trường trái phiếu Chính phủ hiện chỉ tương đương 20% GDP và còn phụ thuộc nhiều vào khả năng hấp thụ của các ngân hàng thương mại.

Theo ông Sacha Dray, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường vốn và thị trường chứng khoán nhằm thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) dài hạn, giảm chi phí rủi ro quốc gia, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị.

Chuyên gia WB đề xuất 5 trụ cột chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đó là phát triển doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải cách giáo dục, đào tạo nhân lực có kỹ năng cao; phát triển hạ tầng hiện đại, xanh; nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, đất đai, tài nguyên; cải cách toàn diện hệ thống tài chính để tạo nguồn cung vốn dài hạn.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, phân tích thách thức không chỉ là huy động vốn mà còn ở khả năng giải ngân, hấp thụ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh gây áp lực lạm phát và rủi ro ngân hàng. Ông đề xuất kiểm soát chênh lệch lãi suất VND - USD, duy trì dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá; đồng thời phối hợp chính sách tiền tệ - tài khóa, đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ nhà ở xã hội và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Ông Trần Minh Đạt, Phó Tổng Giám đốc MB, nhận định hệ thống ngân hàng không thể đơn độc đáp ứng nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thanh khoản năm 2026 chịu áp lực từ thặng dư ngân sách 313,6 ngàn tỷ đồng tập trung tại Kho bạc Nhà nước, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống và dư địa hạn chế của các công cụ hỗ trợ thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước. Ông đề xuất tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản, hạ tầng giao thông để khơi thông dòng tiền, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo nguồn tiền gửi mới.

Tin liên quan “Bơm” vốn vào phát triển hạ tầng

NHUNG NGUYỄN