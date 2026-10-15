Phim tài liệu Đồng chí Trần Trọng Tân - Giữ trọn lòng son: Chân dung một người cộng sản kiên trung

Theo dấu chân xưa

Bộ phim mở đầu với hình ảnh một chiếc máy ảnh, những tấm hình đặc biệt cùng lời dẫn: “Có những con người được nhớ đến không chỉ bởi những trọng trách họ từng đảm nhận mà bởi những giá trị họ để lại trong lòng người khác”. Từ đây, chân dung đồng chí Trần Trọng Tân dần hiện lên với những phẩm chất bình dị mà cao quý.

Khi ánh bình minh ló rạng, dòng sông Hiếu đưa người xem theo chân đoàn phim trở về Quảng Trị, nơi ông sinh ra và trưởng thành. Lời bình trong phim, có đoạn: “Từ người cha, tinh thần cách mạng đã sớm thấm đẫm vào tuổi thơ đồng chí Trần Trọng Tân, tên thật là Trần Trọng Hoãn, sinh ngày 15-10-1926 tại Tân Mỹ, Cam Lộ, Quảng Trị… Mới 10 tuổi, Hoãn đã giúp cha bí mật phát hành tờ Nhành Lúa đến từng cơ sở cách mạng”.

Ê-kíp đoàn phim trong quá trình thực hiện phim tài liệu Đồng chí Trần Trọng Tân - Giữ trọn lòng son. Ảnh: TFS.

Từ Quảng Trị, đoàn phim về với Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), nơi ông từng hoạt động trên mặt trận tư tưởng trong kháng chiến chống Mỹ. Qua ký ức của những người bạn tù, hành trình tiếp tục đến Côn Đảo, đưa người xem trở về những năm tháng ông bị giam cầm. Giữa lao tù khắc nghiệt, ông viết tài liệu trên giấy cuốn thuốc lá, trên những lá bàng để cùng đồng đội học tập.

Tại Campuchia, hành trình tiếp tục với cuộc gặp gỡ bà Samdech Men Sam An - Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và các cán bộ từng làm việc cùng đồng chí Trần Trọng Tân trong hơn 5 năm ông thực hiện nhiệm vụ chuyên gia giúp bạn. Những hồi ức về “Chú Hai Tân” khắc họa một con người tận tụy, khiêm nhường, gần gũi và giàu nghĩa tình.

Các cuộc gặp gỡ nhân chứng tại Hà Nội và TPHCM, nơi ông lần lượt giữ những trọng trách quan trọng, tiếp tục bổ sung góc nhìn về cuộc đời, nhân cách và dấu ấn công tác của đồng chí Trần Trọng Tân.

Từ những câu chuyện riêng, bộ phim phác họa thành công chân dung một người cộng sản không chỉ được nhớ đến bởi những cương vị từng đảm nhận mà còn bởi những giá trị ông để lại:

Đó là sức mạnh của sự thuyết phục, niềm tin vào lẽ phải và nghĩa tình sâu nặng với con người.

Gom ký ức, dựng chân dung

Theo đạo diễn Huỳnh Ngọc Thảo, đạo diễn bộ phim tài liệu Đồng chí Trần Trọng Tân - Giữ trọn lòng son, ý tưởng thực hiện bộ phim được triển khai từ cuối năm 2025 với nguồn tư liệu ban đầu từ cuốn sách Trần Trọng Tân: Lòng son trước mọi thử thách của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải.

Ngoài ra, còn có những thước phim phỏng vấn chính đồng chí Trần Trọng Tân do TFS lưu giữ, đã trở thành chất liệu quan trọng dẫn dắt mạch kể.

Chúng tôi vừa xúc động, vừa tự hào khi được giao thực hiện bộ phim tài liệu Đồng chí Trần Trọng Tân - Giữ trọn lòng son. Bộ phim không chỉ tôn vinh ông - người đã dành cả cuộc đời cho công tác tư tưởng văn hóa mà còn giúp các thế hệ sau có thêm một tấm gương để học tập. Bà THÁI ĐÌNH DIỄM KHÁNH, Phó Giám đốc TFS, Giám đốc sản xuất phim

Bộ phim tài liệu còn nhận được sự hỗ trợ tâm huyết từ chính gia đình đồng chí Trần Trọng Tân, đặc biệt từ 2 người con trai ông, Trần Trọng Ninh và Trần Trọng Dũng, đã đồng hành cùng đoàn phim đến các địa điểm ghi hình. Gia đình cũng cung cấp tư liệu, giới thiệu nhân chứng và góp ý cho quá trình hậu kỳ.

“Nhiều nhân vật xuất hiện trong phim là kết quả của những cuộc gặp gỡ tình cờ. Như ở Quảng Trị, ê-kíp gặp chị Hồ Thị Kiều Chiến, con gái ông Hồ Chay, người từng được đồng chí Trần Trọng Tân vận động, thuyết phục đi theo cách mạng và giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hay trong chuyến đi Campuchia, ban đầu đoàn chỉ dự định phỏng vấn 2 nhân chứng, thế nhưng sau đó lại có cơ hội gặp thêm những người từng gắn bó với ông”, đạo diễn Huỳnh Ngọc Thảo kể lại.

Bên cạnh tư liệu và lời kể, âm nhạc đã góp sức phần tạo nên sự sâu lắng cho tác phẩm, từ phần mở đầu với ca khúc Nhịp chèo sông Hiếu (nhạc sĩ Trần Tích) cho đến các nhạc phẩm Chiếc gậy Trường Sơn (Phạm Tuyên), Tự do (Lê Quang Vịnh)… Những ký ức sống động đã mang nhân vật lịch sử đến gần hơn với người xem.

“Thông qua những cột mốc, dấu ấn trong cuộc đời, bộ phim Đồng chí Trần Trọng Tân - Giữ trọn lòng son mong muốn làm nổi bật những giá trị di sản về tư tưởng, văn hóa mà ông để lại”, đạo diễn Ngọc Thảo chia sẻ.

VĂN TUẤN