TPHCM dẫn đầu về số lượt tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Bộ Tư pháp cho biết, sau 45 ngày, cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”, do Bộ Tư pháp tổ chức đã khép lại, ghi nhận 2.584.819 lượt người tham gia.

Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia do Bộ Tư pháp tổ chức. Ảnh: Bộ Tư pháp

Trong các bộ, ngành ở Trung ương, Bộ Công an dẫn đầu về số lượt tham gia với 175.817 lượt, tiếp đến là Bộ Quốc phòng (72.475 lượt), Bộ GD-ĐT (60.669 lượt), Bộ Y tế (19.729 lượt), Bộ Tài chính (10.210 lượt), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (4.901 lượt), Bộ Tư pháp (4.563 lượt)…

Tại các địa phương, 34/34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia cuộc thi. Trong đó, TPHCM dẫn đầu với 349.729 lượt người tham gia, tiếp đến là Hà Nội (201.573 lượt), Hải Phòng (172.045 lượt), Bắc Ninh (146.593 lượt), Quảng Ngãi (141.974 lượt), Ninh Bình (77.866 lượt), Đồng Nai (70.472 lượt), Đà Nẵng (67.905 lượt), Sơn La (62.168 lượt) và An Giang (61.990 lượt)…

Biểu đồ thống kê cuộc thi tính đến 24h00 ngày 3-10-2026

Một trong những dấu ấn nổi bật của cuộc thi là sự tham gia của 54 dân tộc anh em. Theo số liệu tổng hợp, có 25.793 người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia cuộc thi, cho thấy cuộc thi đã lan tỏa đến nhiều vùng miền, không chỉ tập trung tại các đô thị. Trong số này có bà con thuộc các đồng bào dân tộc ít người như Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ.

Cuộc thi cũng thu hút 1.845 người khuyết tật, 1.222 người cao tuổi và 14.757 người tái hòa nhập cộng đồng tham gia.

Theo kế hoạch, hoạt động tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức trong tuần đầu tháng 11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

ANH PHƯƠNG