Pháp luật

Khởi tố bị can chém 3 mẹ con ở Cà Mau

SGGPO

Ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Chí Công (sinh năm 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi “giết người”.

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Đối tượng Trần Chí Công tại nơi giam giữ. ẢNH: CA cung cấp

Theo điều tra ban đầu, Công có quan hệ tình cảm, chung sống với chị N.T.L.H ((39 tuổi, ngụ ấp 3, xã Năm Căn) cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022. Do mâu thuẫn tình cảm, chiều ngày 5-10, Công tìm chị H. để nói chuyện. Trong lúc hai bên cự cãi, Công lấy dao tấn công chị H. cùng các con. Hậu quả, cháu V.N.T.K (6 tuổi) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng con là V.N.B.C. (11 tuổi) bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ. Tại cơ quan công an, Công thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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