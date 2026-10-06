Xét xử vụ trọng án khiến 3 mẹ con ở Đồng Nai tử vong

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, khoảng 7 giờ 30 phút, xe của lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã đưa bị cáo đến phiên tòa để chờ xét xử.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: PHÚ NGÂN

An ninh phiên tòa được thắt chặt, chỉ những người có nghĩa vụ liên quan mới vào bên trong phiên tòa. Rất đông người dân đến ngoài tòa án để xem xét xử.

Dẫn giải bị cáo đến phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra rạng sáng 3-9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Bị cáo Nguyễn Đức Anh từng có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi), sau khi chia tay đã nảy sinh ý định tìm bạn gái cũ để trả thù. Bị cáo mang dao đến nhà P.A. nhưng không đột nhập được vào bên trong. Sau đó, bị cáo trèo sang nhà liền kề của anh N.V.Q. với ý định leo sang nhà bạn gái cũ.

Bị cáo tại phiên tòa

Nghe tiếng động, anh Q. ra bên ngoài thì bị Đức Anh rượt đâm, chém. Nghe tiếng động, vợ anh Q. là H.T.M đi ra bên ngoài kêu cứu thì bị chém gục. Đối tượng sau đó ra ngoài chém nhiều nhát khiến anh Q. gục ngoài đường rồi tiếp tục quay vào nhà tấn công hai con nhỏ đang ngủ. Hậu quả khiến chị M. và hai con tử vong. Anh Q. là người duy nhất sống sót trong gia đình với thương tích 76%.

Người nhà bị hại có mặt tại phiên tòa. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo hồ sơ của Công an TP Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Sau khi gây án, bị cáo bị lực lượng Công an xã Bình Minh khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

Tại phiên tòa, anh Q. không thể trực tiếp tham dự do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép. Gia đình đã làm thủ tục để người thân đại diện tham gia tố tụng. Tòa cũng triệu tập P.A., cha của P.A. và một số người liên quan, người làm chứng đến phiên xét xử.

Đối với tội “Giết người”, bị cáo Nguyễn Đức Anh bị truy tố với các tình tiết định khung gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ.

PHÚ NGÂN