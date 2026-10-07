Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh lãnh án 30 năm tù

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (trú ở Hà Nội) bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chồng bị cáo Mai Anh là Lê Văn Đông bị tuyên phạt 19 năm tù về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, giai đoạn từ tháng 6-2023 đến khi bị bắt) bị tuyên 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, vợ bị cáo Trường là Đặng Thị Hòa (nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị tuyên phạt 8 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: GIA KHÁNH

Trong vụ án, bị cáo Dương Thị Hòa (cựu kiểm sát viên) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo là bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương gồm: Đặng Hoa Bốn, Lý Văn Xuân, Nguyễn Văn Ngọc và Phùng Văn Chơn bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo khác là đàn em của Nguyễn Thị Mai Anh và nhóm bác sĩ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị tuyên phạt từ 12 tháng tù treo đến 16 năm tù giam về các tội “Nhận hối lộ”, “Tổ chức sử dụng ma túy”, “Đánh bạc”...

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh là trung tâm của các hành vi phạm tội. Bị cáo này phạm nhiều tội, có nhân thân xấu, trong quá trình xét xử chưa thực sự thành khẩn nên cần có mức án nghiêm khắc.

Cũng theo cơ quan xét xử, bị cáo Trần Văn Trường trong vụ án có vai trò cao nhất trong nhóm sai phạm về tội nhận hối lộ. Ở nhóm tội danh này, bị cáo giữ chức vụ cao nhất, nhận nhiều tiền nhất và tham gia nhiều hội đồng giám định tâm thần nhất, đưa ra nhiều kết quả giám định sai nhất để nhận tiền của Nguyễn Thị Mai Anh.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Bản án sơ thẩm xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng. Trong vụ án, các bị cáo lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình xã hội.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác (tổ chức đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí) để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ để các cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm trong quá trình điều trị tại viện (được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị).

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng khác đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp, y tâm thần không đúng tình trạng bệnh, được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Trong vụ án, bị cáo Trần Văn Trường đã nhận trực tiếp tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh…

ĐỖ TRUNG