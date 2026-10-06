Tuyên tử hình bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Nguyễn Đức Anh bị tuyên án tử hình trong vụ tấn công gia đình anh N.V.Q. tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai, khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng.

Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên án tử hình. Ảnh: PHÚ NGÂN

Trưa 6-10, sau một buổi xét xử, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Nhiều người nhà của nạn nhân đến dự phiên tòa. Ảnh: PHÚ NGÂN

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng nhiều người. Bị cáo không có mâu thuẫn với gia đình các bị hại nhưng vẫn dùng hung khí tấn công, khiến 3 người tử vong, một người bị thương nặng.

HĐXX xác định bị cáo phạm tội trong các trường hợp: giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ. Bị cáo chủ động chuẩn bị hung khí, cố ý thực hiện hành vi đến cùng dù các nạn nhân không có khả năng chống trả.

Từ những nhận định trên, HĐXX cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP Đồng Nai xác định lời khai của bị cáo phù hợp với chứng cứ điều tra và tài liệu trong hồ sơ; bị cáo có đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi. Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người”, 6-7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

HĐXX nhận định bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo cáo trạng, Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi, ở xã Bình Minh). Sau khi P.A. chủ động chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Rạng sáng 3-9, Đức Anh mang theo 2 con dao đến nhà P.A. tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, tìm cách đột nhập nhưng không được. Sau đó, bị cáo trèo sang nhà anh N.V.Q. (40 tuổi), là hàng xóm của P.A.

Khi bị phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình, khiến chị H.T.M. (36 tuổi, vợ anh Q.) cùng 2 con là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) tử vong. Anh Q. bị thương nặng, được cấp cứu kịp thời và hiện vẫn điều trị tại bệnh viện.

PHÚ NGÂN