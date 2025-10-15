Thu giữ 80 sổ đỏ và nhiều tài sản khác của Ngân 98

Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản là sổ đỏ, tiền mặt, sổ tiết kiệm...

Tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (30 tuổi, được biết đến là DJ Ngân 98) thực hiện, ngày 13 và 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Viện KSND cùng cấp đã tiến hành khám xét nơi ở của Ngân.

Tài sản công an tạm giữ tại nhà Ngân 98

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện một két sắt, tuy nhiên, Ngân và người nhà của đối tượng không cung cấp được mã số mở két nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Viện KSND cùng cấp đã đưa két sắt về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả, cơ quan chức năng đã thu giữ 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ), hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan, tạm giữ 2 xe ô tô.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Không những vậy, tại cơ quan công an, Ngân 98 có hành vi chống đối, khai báo quanh co.

Công an TPHCM cho biết, kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.

VĂN ANH