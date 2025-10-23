Pháp luật

Bắt Lương Bằng Quang và 1 bị can trong vụ án liên quan Ngân 98

SGGPO

Công an TPHCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7-2024), Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi là Ngân 98) và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường để không bị xử lý.

Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM đã khởi tố bị can Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, trú phường Chánh Hưng, TPHCM) về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, phường Bến Thành, TPHCM) về tội “Môi giới hối lộ”; bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

quang.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM thi hành quyết định bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

VĂN ANH

