Cảng Hàng không (sân bay) quốc tế Phú Bài được định hướng tiếp tục mở rộng hạ tầng, nâng công suất khai thác lên 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng cao.

Theo phương án, sân bay Phú Bài tiếp tục được xác định là sân bay quốc tế, với tổng diện tích quy hoạch hơn 526ha.

Nhân viên sân bay Phú Bài hỗ trợ hành khách làm thủ tục trực tuyến. Ảnh: ACV

Đến năm 2030, sân bay được định hướng đạt công suất khoảng 4 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng tiêu chuẩn sân bay cấp 4E. Đường cất hạ cánh được định hướng kéo dài lên 3.600m và sân đỗ đáp ứng tối thiểu 11 vị trí tàu bay.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hướng tới công suất 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050

Nhà ga hành khách T2 tiếp tục được khai thác, trong khi nhà ga T1 được tận dụng phục vụ hàng không chung. Tầm nhìn đến năm 2050, năng lực khai thác của sân bay Phú Bài được nâng lên 12 triệu hành khách/năm và 24.000 tấn hàng hóa/năm. Quy hoạch xác định xây dựng đường cất hạ cánh số 2 dài 3.200m, bổ sung hệ thống đường lăn, mở rộng sân đỗ lên tối thiểu 27 vị trí tàu bay.

Cùng với đầu tư hạ tầng, sân bay Phú Bài đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, trong đó có sinh trắc học, làm thủ tục trực tuyến và sử dụng VNeID trong hành trình đi máy bay.

Việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch được kỳ vọng giúp sân bay Phú Bài nâng cao năng lực khai thác, mở rộng kết nối hàng không trong nước và quốc tế, qua đó hỗ trợ TP Huế phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cao vị thế của đô thị di sản tại khu vực miền Trung.

QUANG MINH