Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, trao đổi về nguồn cung và giá bán thủy hải sản tại siêu thị. Ảnh: MINH XUÂN

Qua khảo sát, lãnh đạo HĐND TPHCM yêu cầu doanh nghiệp tăng cường bình ổn giá, mở rộng bán hàng phục vụ người thu nhập thấp; đồng thời đề nghị các sở, ngành tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa, kiểm soát thị trường Tết.

Dự trữ 10.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết

Báo cáo tại buổi khảo sát, ông Hoàng Long, Giám đốc Khu vực TPHCM của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị hơn 12.000 tấn hàng hóa phục vụ Tết, tập trung vào 9 nhóm hàng bình ổn thị trường. Lượng hàng dự trữ tăng 30%-50% so với tháng thường, với tổng giá trị lên đến 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, tăng cường liên kết nhà cung cấp, phát triển nguồn hàng đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, OCOP nhằm bảo đảm chất lượng và ổn định giá bán.

Đoàn khảo sát HĐND TPHCM kiểm tra khu vực kinh doanh thực phẩm tươi sống tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội. Ảnh: MINH XUÂN

Để kích cầu tiêu dùng, Saigon Co.op triển khai chương trình Tết kéo dài 59 ngày với khoảng 3.500 mặt hàng giảm giá, tăng thời gian phục vụ đến 23 giờ trong những ngày cao điểm. Doanh nghiệp dự kiến tổ chức hơn 300 chuyến bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, địa bàn xa trung tâm; triển khai combo hàng thiết yếu giá ưu đãi, siêu thị 0 đồng và trao tặng 8.000 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Đánh giá công tác chuẩn bị Tết, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, ghi nhận sự chủ động của Saigon Co.op trong bảo đảm nguồn cung, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa hàng hóa chất lượng, giá hợp lý đến người thu nhập thấp. Theo đó, các combo an sinh phải bảo đảm giá thấp nhưng chất lượng cao; số chuyến bán hàng lưu động cần được rà soát, mở rộng đến các khu công nghiệp, ký túc xá, khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM và những xã xa trung tâm. Doanh nghiệp cũng cần tăng cường truyền thông về nguồn cung, giá cả để người dân yên tâm mua sắm, tránh tích trữ không cần thiết.

Tháo gỡ khó khăn lưu thông, kiểm soát hàng giả

Bên cạnh chuẩn bị nguồn hàng, Saigon Co.op kiến nghị TPHCM hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu lưu thông trong giờ cao điểm, giảm áp lực chi phí logistics; đồng thời duy trì chính sách tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường.

Đoàn khảo sát HĐND TPHCM tìm hiểu công tác kiểm soát chất lượng thịt heo tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội. Ảnh: MINH XUÂN

Phản hồi kiến nghị, ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, cho biết Sở sẽ tổng hợp danh sách phương tiện vận chuyển hàng bình ổn, chuyển Sở Xây dựng xem xét cấp phép lưu thông theo quy định. Đối với chính sách tín dụng, Sở ghi nhận và tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, xử lý.

Trước nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu và thực phẩm không rõ nguồn gốc gia tăng dịp Tết, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Theo ông Ngô Hồng Y, lực lượng quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết, tập trung xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, kể cả hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.

Song song đó, Sở Công thương phối hợp triển khai các chương trình khuyến mại tập trung, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức thêm hoạt động kích cầu mua sắm tại khu vực trung tâm Thành phố.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trên cơ sở kết quả khảo sát và các kiến nghị của Saigon Co.op, Thường trực HĐND TPHCM sẽ có văn bản gửi UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả và mở rộng phục vụ người dân trong dịp Tết Đinh Mùi 2027.

MINH XUÂN