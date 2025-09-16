Truy nã “hot girl” Ly Meo liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (SN 2001, còn gọi là Meo, Ly Meo; thường trú tại TP Đà Nẵng, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Lê Phạm Hiểu Ly được xác định có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia từ khu vực Tam giác vàng về TPHCM và nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ. Đường dây này bị triệt phá vào tháng 2-2024 trong một chuyên án lớn do Công an TPHCM xác lập.

Lê Phạm Hiểu Ly. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, bị can đã bị khởi tố, nhưng bỏ trốn từ ngày 31-12-2024.

Theo Công an TPHCM, đây là đường dây tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức chặt chẽ, nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự và được trang bị súng đạn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Công an đã khởi tố 22 đối tượng trong đường dây này về các tội danh: Mua bán, Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 23kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn, 1 quả lựu đạn và nhiều vật chứng khác.

Công an TPHCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Người dân nếu phát hiện đối tượng truy nã có thể bắt và áp giải ngay đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Mọi thông tin liên quan xin báo về: Điều tra viên Nguyễn Văn Thao, Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM. Điện thoại: 0936.352.979 – 069.3187.680.

THU HOÀI