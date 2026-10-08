Xóa 123 căn nhà tạm, dột nát trong 10 ngày

Chương trình được TP Cần Thơ triển khai đồng loạt tại 47 xã, phường, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và thần tốc. Kết quả, hoạt động đã huy động được tổng số hơn 15.000 ngày công lao động tình nguyện từ các đơn vị. Trong đó, có 230 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 9; 500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ; 500 cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể và người dân tại 47 xã, phường...

Chỉ trong 10 ngày (từ ngày 7 đến 17-9), các lực lượng đã vượt khó, hoàn thành 123 căn nhà cho các gia đình theo đúng kế hoạch (64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa). Các căn nhà bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình. Chiến dịch đã góp phần trực tiếp cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an toàn, giúp các gia đình thụ hưởng ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt. Qua đó, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền thành phố đối với các đối tượng chính sách.

TINH ANH