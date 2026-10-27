Thảo luận, hiến kế giải pháp thu hút dòng vốn toàn cầu vào VIFC

Chính sách ổn định, kết nối thị trường sâu rộng và nguồn nhân lực chất lượng là 3 yếu tố nhà đầu tư toàn cầu kỳ vọng ở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Ngày 27-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ chủ trì phiên thảo luận “Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu khai mạc. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Dự kiến ban hành quy chế tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh quyết tâm xây dựng VIFC tại TPHCM và Đà Nẵng nhằm dẫn vốn cho nền kinh tế. Đến nay, VIFC tại TPHCM (VIFC-HCMC) đã tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên. Trong tháng 11-2026, trung tâm dự kiến ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư với 3 cấp độ tương thích với mô hình của Singapore, Dubai và Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó thu hút các dòng vốn khác nhau.

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Knapper Global Advisors, thành viên Tổ tư vấn VIFC-HCMC, nhận định chỉ trong hơn một năm, Việt Nam đã xây dựng nền tảng pháp lý cho trung tâm, trong đó có cơ chế tòa án chuyên trách, trung tâm trọng tài quốc tế và sự tham gia của các ngân hàng lớn trong nước với vai trò thành viên sáng lập.

Theo ông, các tổ chức tài chính quốc tế cần cam kết hiện diện thực tế, duy trì tiêu chuẩn quản trị cao và hợp tác lâu dài. Đổi lại, nhà đầu tư kỳ vọng VIFC bảo đảm tính chắc chắn trong chính sách, kết nối thị trường sâu rộng và nguồn nhân lực chất lượng.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, phân tích nhu cầu vốn cho tăng trưởng. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Phân tích nhu cầu huy động vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2030, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, nhận định tổng vốn đầu tư cần duy trì ở mức 35%-40% GDP, tương đương 280-300 tỷ USD/năm, trong khi ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng 20%-22%.

Theo ông, cơ cấu nguồn vốn còn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng: tín dụng chiếm 51% tổng nguồn vốn, tỷ lệ tín dụng/GDP lên tới 144%, trong khi thị trường cổ phiếu, trái phiếu mới cung cấp khoảng 23%. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp, khung pháp lý thử nghiệm chậm hoàn thiện.

TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh thị trường tài chính phát triển bền vững phải dựa trên 3 trụ cột: minh bạch, chuyên nghiệp và phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường.

Tạo niềm tin từ chính sách ổn định

Dưới sự điều phối của ông Damien Dujacquier, thành viên hợp danh cấp cao Roland Berger khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông (Trung Quốc) và Australia, các chuyên gia quốc tế cùng đại diện Bộ Tài chính thảo luận giải pháp đưa VIFC trở thành động lực tăng trưởng.

Các đại biểu thảo luận giải pháp thu hút dòng vốn toàn cầu vào VIFC. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Ông Oscar Njuguna, cố vấn thành viên cấp cao VIFC Đà Nẵng, nhận định niềm tin của nhà đầu tư dựa trên thể chế quản trị minh bạch và cơ chế giải quyết tranh chấp chung thẩm. Theo ông, nhà đầu tư coi trọng chính sách có thể dự đoán, giúp giảm rủi ro bất định hơn là ưu đãi thuế.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC, Kazakhstan), ông Talgat Amanbayev, Giám đốc Đổi mới sáng tạo AIFC, dẫn chứng trung tâm đã thu hút 27 tỷ USD nhờ kiên trì chứng minh tính minh bạch qua các giao dịch gắn với kinh tế thực.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến cũng đề cập sự khác biệt giữa dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) vào Việt Nam. Trong khi thu hút FDI vào sản xuất đạt kỷ lục, dòng vốn FII bị rút ròng gần 20 tỷ USD trong 5 năm qua, riêng năm 2026 khoảng 5 tỷ USD.

Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, tại phiên thảo luận. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Sớm có sản phẩm và giao dịch thực tế Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital, nhấn mạnh nhà đầu tư mong muốn VIFC sớm có những hành động cụ thể. Các định chế tài chính cần đến trung tâm để thực hiện giao dịch, thay vì chỉ mở văn phòng đại diện. Trong giai đoạn đầu, ông đề xuất thu hút vốn qua kênh trái phiếu. Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành VIFC-HCMC, đề xuất trong 6 tháng tới, trung tâm cần ghi nhận các giao dịch thực tế có giá trị từ 100-300 triệu USD. Đây sẽ là cơ sở thể hiện hoạt động thực chất của trung tâm, thay vì dừng ở các cam kết đầu tư.

HẠNH NHUNG - ÁI VÂN - MAI HOA