Công nghệ thu giữ, lưu trữ carbon: Giải pháp thúc đẩy mục tiêu Net Zero

Đại biểu tham dự hội thảo “Công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ CO₂ (CCUS), sáng 27-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Phát biểu tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) có tiềm năng phát triển tại Việt Nam, nhất là trong ngành dầu khí, nhưng trước mắt cần tháo gỡ rào cản về tài chính, công nghệ, hạ tầng và cơ chế chính sách để triển khai hiệu quả.

Ông Lương Quang Huy, Trưởng Phòng Quản lý phát thải khí nhà kính (Cục Biến đổi khí hậu) tham luận. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Lương Quang Huy, Trưởng Phòng Quản lý phát thải khí nhà kính (Cục Biến đổi khí hậu) thông tin, Việt Nam đang sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan, từng bước chuyển sang áp dụng quy định bắt buộc thông qua hạn ngạch phát thải. Các cơ sở nhiệt điện, sắt thép và xi măng đang được thí điểm hạn ngạch phát thải. Đây cũng là 3 nhóm cơ sở có tiềm năng ứng dụng công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) lớn tại Việt Nam.

Đại biểu quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Trong khi đó, TS Nguyễn Hữu Lương, chuyên gia cao cấp của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), đánh giá Việt Nam có tiềm năng lưu trữ khoảng 71 tỷ tấn CO₂, tập trung tại 3 bể trầm tích. Trong đó, hơn 1 tỷ tấn CO₂ có thể được lưu trữ tại các mỏ dầu khí đã qua khai thác. Việt Nam có thể tận dụng dữ liệu địa chất và hạ tầng dầu khí hiện hữu để phát triển công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS).

Theo ông, giai đoạn đầu, Việt Nam cần triển khai các dự án quy mô nhỏ để đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường, làm cơ sở hoàn thiện khung pháp lý và mở rộng quy mô CCUS sau năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÀ THẮM

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đòi hỏi Việt Nam phải đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức sản xuất và sử dụng tài nguyên theo hướng hiệu quả, ít phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị làm rõ các ngành công nghiệp, cơ sở sản xuất và nguồn phát thải có tiềm năng ứng dụng CCUS để ưu tiên nghiên cứu, đánh giá cơ sở khoa học, điều kiện công nghệ và yêu cầu an toàn trong toàn bộ chuỗi công nghệ. Các cơ quan liên quan cần rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành và các bên tham gia, đồng thời đề xuất giải pháp huy động nguồn lực, nâng cao năng lực triển khai.

PHÚC VĂN