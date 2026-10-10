Nhịp cầu nhân ái

100 suất học bổng cho trẻ em mồ côi tại các mái ấm, nhà mở

SGGPO

Từ năm 2021 đến năm 2026, Quỹ Hạt giống nhỏ đã đồng hành với hơn 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi tại 7 mái ấm và hơn 80 gia đình.

Ngày 10-10, Quỹ Hạt giống nhỏ (S-Seeds) đã kỷ niệm 5 năm thành lập và trao học bổng cho các em học sinh có người thân mất trong dịch COVID-19, tại các mái ấm, nhà mở.

Chương trình đã tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng (cho học sinh tiểu học) và 20 triệu đồng (cho sinh viên cao đẳng, đại học). Dịp này, Quỹ Hạt giống nhỏ đã tổ chức nhiều hoạt động như đấu giá các hiện vật, giải pickleball... gây quỹ được hơn 500 triệu đồng.

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Ca sĩ Sĩ Luân, thành viên Quỹ Hạt giống nhỏ trao thưởng cho các em xuất sắc. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Quỹ Hạt giống nhỏ ban đầu có 35 thành viên chung tay vì trẻ em có người thân mất trong dịch COVID-19. Đến nay, quỹ đã phát triển gần 100 thành viên, đồng hành với trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại các mái ấm và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Các hạt giống nhỏ tại triển lãm báo tường, do các em sáng tạo để tri ân sự đồng hành của S-Seeds. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Sau 5 năm hoạt động, Quỹ tiếp tục duy trì học bổng, chăm sóc đời sống, rèn luyện nhân cách và kỹ năng, giúp các em từng bước tự lập, sống tử tế và biết sẻ chia. Từ năm 2021–2026, Quỹ đã đồng hành với hơn 500 trẻ tại 7 mái ấm và hơn 80 gia đình.

Những năm tới, S-Seeds định hướng nâng chất lượng đồng hành, duy trì các chương trình rèn luyện nhân cách, phát triển kỹ năng, kết nối phụ huynh và mái ấm; đồng thời tìm kiếm đối tác hỗ trợ đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm và xây dựng câu lạc bộ tiếng Anh cho các em.

HỒNG ĐÀO

Từ khóa

học bổng học sinh khó khăn mái ấm trẻ mồ côi vì covid-19

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