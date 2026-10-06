EVN ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào tối 5-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao tặng 1 tỷ đồng, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của EVN trao tặng số tiền trên.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm nhận tri ân từ ban tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”. Ảnh: NGỌC TUẤN

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, EVN và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng, sửa chữa trường học, nhà ở cho hộ nghèo; chăm lo gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, công nhân viên ngành điện.

Chương trình “Kết nối yêu thương” được tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhằm vận động toàn xã hội cùng sẻ chia, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo kết quả rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.

Nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

P.V