Chung tay giúp đỡ cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo

Gần 10 năm kể từ khi bị tai biến, cựu chiến binh Nguyễn Công Sự (74 tuổi, khu phố 6, phường Vũng Tàu, TPHCM) phải nằm một chỗ. Việc ăn uống, vệ sinh cá nhân, thay quần áo của ông đều cần người nhà hỗ trợ.

Ông Sự nhập ngũ năm 1971, công tác tại Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn). Bệnh tật kéo dài từ năm 2017 đến nay, chi phí điều trị và chăm sóc lớn khiến kinh tế gia đình ông rơi vào cảnh kiệt quệ. Chăm chồng bệnh gần một thập niên, bà Lê Thị Nhuần cũng ngày càng yếu.

Ở tuổi 72, bà mắc nhiều bệnh như huyết áp, tim mạch, khớp... Dù sức khỏe hạn chế, ngày nào bà Nhuần cũng túc trực bên chồng, chăm lo cho ông từ những việc nhỏ nhất.

Trung bình mỗi tháng, gia đình phải chi khoảng 14-15 triệu đồng cho các khoản thuốc men, ăn uống... của ông Sự, trong khi nguồn thu của cả nhà chủ yếu dựa vào tiền lương hưu ít ỏi của ông. Vợ chồng ông Sự có một người con trai làm công nhân ở xa, cũng khó khăn nên không thể hỗ trợ cha mẹ nhiều.

Gia đình ông Sự hiện rất cần sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân và bạn đọc để có thêm điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh cho ông và giảm bớt phần nào gánh nặng cho người vợ tuổi cao đang ngày ngày chăm sóc chồng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-39.

TRÚC GIANG - MẠNH VŨ