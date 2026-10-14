105 học sinh, sinh viên khó khăn ở phường Tân Hải được nhận học bổng

Chiều 14-10, phường Tân Hải phối hợp với Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ, trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS, tổ chức lễ trao học bổng “Nâng bước em đến trường” và tài trợ trang thiết bị dạy học năm 2026 với tổng kinh phí 175 triệu đồng.

﻿Phường Tân Hải phối hợp với Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ trao học bổng “Nâng bước em đến trường” và tài trợ trang thiết bị dạy học năm 2026. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, 100 em học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ còn tài trợ 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Văn Lang để bổ sung thiết bị dạy và học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

﻿Đồng chí Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: QUANG VŨ﻿

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hải trao thêm 5 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng, dành cho sinh viên nghèo vượt khó trên địa bàn.

﻿Các em học sinh nhận học bổng tại chương trình. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hải nhấn mạnh, địa phương luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo sự nghiệp giáo dục và thế hệ trẻ. Với sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm sẽ là động lực quan trọng để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng tri thức.

QUANG VŨ