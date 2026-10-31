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Trao học bổng, phương tiện đi lại, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn

SGGPO

Ngày 31-10, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng, xe đạp, xe lăn và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trao học bổng đến trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh: HỒNG HẢI
Trao học bổng đến trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại chương trình, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM đã trao 72 suất học bổng cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19; trao 20 xe đạp cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ việc đi lại; trao 24 xe lăn cho người khuyết tật có nhu cầu sử dụng; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 2 hộ gia đình có người khuyết tật, góp phần ổn định cuộc sống và tăng thu nhập.

Ngoài ra, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM cũng trao học bổng và dụng cụ học tập cho 507 học sinh, tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn TPHCM.

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Trao xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỒNG HẢI

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 600 triệu đồng do các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ. Chương trình góp phần tiếp thêm động lực và niềm tin để các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên chặng đường phía trước.

HỒNG HẢI

Từ khóa

trao học bổng sinh kế xe lăn người khuyết tật mồ côi

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