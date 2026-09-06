Người thứ 3 tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đóng bao nhiêu tiền?

Với mức lương cơ sở hiện nay là 2.530.000 đồng/tháng, nếu là người thứ 3 trong gia đình tham gia BHYT hình thức hộ gia đình thì phải đóng số tiền là 819.720 đồng/năm.

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Anh Nguyễn Trung Hiếu (phường Xuân Hòa, TPHCM): Trước đây tôi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ quan, còn vợ và con tôi đang tham gia BHYT hộ gia đình. Nay cơ quan giải thể, tôi nghỉ việc và định duy trì việc tham gia BHYT bằng việc đóng BHYT hộ gia đình. Vậy mức đóng BHYT của tôi (người thứ 3) khi tham gia BHYT hộ gia đình sẽ là bao nhiêu?.

BHXH TPHCM: Căn cứ Nghị định 188/2025/NĐ-CP, đối tượng đóng BHYT theo hộ gia đình hoặc tự đóng theo cá nhân tham gia có mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Thành viên hộ gia đình cùng tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với mức lương cơ sở hiện nay là 2.530.000 đồng/tháng, nếu anh Hiếu là người thứ 3 trong gia đình tham gia BHYT hình thức hộ gia đình thì phải đóng số tiền là 819.720 đồng/năm.

MAI CHI ghi