Rủi ro khi doanh nghiệp không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bạn đọc Lai Văn Thành (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM): Nếu người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng doanh nghiệp không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp phải trả những khoản nào?

ThS - luật sư Hoàng Kim Minh Châu (Đoàn Luật sư TPHCM): Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, doanh nghiệp phải thực hiện các trách nhiệm sau.

Thứ nhất, chi trả thay Quỹ BHXH các chế độ theo luật (Điều 38, 39) gồm trợ cấp một lần hoặc hàng tháng (Điều 48, 49); trợ cấp phục vụ (Điều 52); trợ cấp một lần cho thân nhân nếu NLĐ tử vong (Điều 53); chi phí phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (Điều 51)...

Thứ hai, thực hiện trách nhiệm trực tiếp của người sử dụng lao động, gồm tạm ứng và thanh toán chi phí y tế; trả đủ 100% tiền lương trong thời gian NLĐ nghỉ điều trị, phục hồi; bồi thường nếu tai nạn lao động không do lỗi của NLĐ hoặc trợ cấp ít nhất 40% mức bồi thường nếu do lỗi của NLĐ.

Ngoài ra, DN có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, truy cứu trách nhiệm theo Điều 216 Bộ luật Hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng; bị truy thu tiền đóng BHXH kèm tiền lãi do chậm đóng, trốn đóng.

PHƯƠNG LOAN