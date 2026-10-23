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Sửa chữa nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Côn Đảo

SGGPO

Chiều 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Phạm Thị Tuyết Lan, thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, cư trú tại Khu dân cư số 2, đặc khu Côn Đảo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Phạm Thị Tuyết Lan
Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Phạm Thị Tuyết Lan

Công trình có tổng kinh phí sửa chữa 100 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đã khảo sát, phối hợp với đơn vị thi công sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp, nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn, giúp gia đình bà Phạm Thị Tuyết Lan ổn định cuộc sống.

Việc phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo trong vận động, huy động các nguồn lực chung tay chăm lo cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI

Từ khóa

Côn Đảo Điều kiện sinh hoạt Đặc khu Ủy ban MTTQ Việt Nam Sửa chữa Người nghèo Yếu thế

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