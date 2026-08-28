Nữ thủ khoa Luật đạt GPA 3,96 và hành trình vượt qua chính mình

Với điểm trung bình tích lũy 3,96/4 (cao nhất toàn khóa) cùng chứng chỉ IELTS 8.0, Phạm Phương Doanh trở thành thủ khoa ngành Luật của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) trong đợt tốt nghiệp ngày 27 và 28-8.

Phương Doanh nhận khen thưởng tại lễ trao bằng tốt nghiệp.

Nữ sinh còn ghi dấu ấn qua các sân chơi học thuật, công trình nghiên cứu về "thuế robot" và định hướng theo đuổi con đường học thuật chuyên sâu.



Bước ra khỏi vùng an toàn

Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, Phạm Phương Doanh sớm dành sự quan tâm cho lĩnh vực luật hình sự. Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Doanh mong muốn tìm kiếm một môi trường vừa đào tạo chuyên sâu kiến thức pháp lý, vừa tạo điều kiện tối ưu để trau dồi ngoại ngữ.

"Em muốn học các môn thuộc lĩnh vực hình sự bằng tiếng Anh và UEF là một trong số ít nơi có chương trình đào tạo chuyên ngành này bằng ngoại ngữ", Phương Doanh chia sẻ.

Trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ và nhận học bổng tuyển sinh 50%, Doanh quyết định gắn bó với UEF và luôn duy trì phong độ học tập xuất sắc trong suốt 4 năm đại học.

Dấu mốc đáng nhớ mở đầu cho hành trình thay đổi bản thân là khi Doanh được thầy cô động viên tham gia cuộc thi Law Conquerors năm 2025. Lần đầu đứng trên sân khấu lớn, vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết tình huống dưới áp lực thời gian đã giúp cô gái vốn tự nhận rụt rè, giao tiếp chưa tốt từng bước vượt qua giới hạn của chính mình.

Thừa thắng xông lên, nữ sinh tiếp tục góp mặt trong đội tuyển UEF tại vòng quốc gia cuộc thi tranh tụng luật quốc tế danh giá Philip C. Jessup 2026. Đảm nhận vai trò soạn bản luận cứ và là tranh tụng viên phía bị đơn trong phiên tòa giả định, Doanh phải đối mặt với áp lực lớn khi luật quốc tế nằm ngoài chuyên ngành đang học. Nỗ lực tiếp cận khối lượng kiến thức đồ sộ và rèn luyện khả năng phản biện trước hội đồng giám khảo đã mang về cho đội tuyển UEF giải Nhì hạng mục viết bản luận cứ. "Qua cuộc thi, em hiểu rõ hơn năng lực, sở trường cũng như những kỹ năng mình cần tiếp tục hoàn thiện", Doanh bộc bạch.

Học luật không phải ghi nhớ máy móc

Để chạm tay tới điểm số gần như tuyệt đối, Doanh xây dựng kế hoạch học tập khoa học từ sớm, chủ động phân bổ thời gian hợp lý và dồn sức vào các kỳ học có nhiều môn học nặng. Tự nhận không có trí nhớ vượt trội, nữ sinh lựa chọn phương pháp lắng nghe chủ động trên lớp, hệ thống hóa kiến thức, đối chiếu quy định pháp luật thực tế, tìm ví dụ minh họa và diễn giải lại theo tư duy của bản thân.

"Bản chất của việc học luật không phải là học vẹt hay ghi nhớ nguyên văn từng điều luật, mà là hiểu bản chất, biết cách tư duy logic và vận dụng quy định đó để xử lý vấn đề thực tế", nữ thủ khoa nhấn mạnh.

Phạm Phương Doanh.

Sau giờ lên lớp, Doanh thường xuyên soạn lại bài giảng để khắc sâu kiến thức, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích bản án. Với học phần tiếng Anh pháp lý, cô chủ động ghi chép và thảo luận hoàn toàn bằng ngoại ngữ để vừa nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành, vừa rèn luyện phản xạ học thuật.

Song song với thành tích trên giảng đường, Doanh còn là đồng tác giả bài báo khoa học "Thuế robot - một số vấn đề gợi mở cho Việt Nam", công bố trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (2025). Đề tài đi sâu phân tích những thách thức pháp lý mới khi AI và robot thâm nhập sâu vào thị trường lao động, thu nhập và chính sách an sinh - kinh tế xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, Phương Doanh dự định theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy. Trước mắt, nữ thủ khoa chọn làm việc thực tế để tích lũy kinh nghiệm và cọ xát với nghề. Hiện tại, Doanh đang là thực tập sinh/tập sự tại Rajah & Tann LCT Lawyers – một trong những hãng luật uy tín có môi trường làm việc quốc tế.

Phương Doanh chụp ảnh cùng gia đình tại lễ trao bằng tốt nghiệp.



Nhận định về làn sóng công nghệ hiện nay, Doanh cho rằng sinh viên và người làm luật trẻ cần xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để kiểm chứng, đánh giá các dữ liệu do AI tạo ra, thay vì phụ thuộc thụ động vào công cụ. "Điều cốt lõi nhất là người làm luật phải giữ trọn tinh thần trách nhiệm với sản phẩm và nhận định pháp lý của mình đưa ra, dù có sử dụng công nghệ hỗ trợ hay không", Doanh chia sẻ.

"Phương Doanh sở hữu tư duy pháp lý sắc bén, khả năng phân tích logic và tinh thần tự học kiên trì, bền bỉ. Em rất chủ động trong nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các sân chơi học thuật và đã có bài viết xuất bản trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Với nền tảng ngoại ngữ IELTS 8.0, Doanh có lợi thế lớn khi tiếp cận, xử lý tài liệu pháp lý quốc tế. Việc thực tập tại Rajah & Tann LCT Lawyers sẽ là bước đệm tốt để em tiếp tục phát huy chuyên môn và tư duy quốc tế của mình" - ThS Vũ Anh Sao, Phó Trưởng khoa Luật UEF.

CÔNG CHƯƠNG