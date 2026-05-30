Hơn 500 ý tưởng, 24 giờ Hackathon và cuộc tìm kiếm những nhà kiến tạo công nghệ trẻ

Hơn 500 ý tưởng đăng ký tham gia, chỉ 11 đội thi bước vào vòng Chung kết. Sau 24 giờ Hackathon liên tục, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giành 4 giải thưởng ở cả hai bảng Blockchain và AI, trong đó có ngôi vị Quán quân Blockchain.

Dự án HealthTrace và VeriChainIDS của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xuất sắc đạt Giải Nhất và Giải Ba Bảng Blockchain

Với chủ đề “Shaping the Next Southeast Asia Builders”, cuộc thi Cardano SEA Hackathon 2026 do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Cardano Việt Nam, HUB Network, CLB Nhà Khởi nghiệp Trẻ NJEC trực thuộc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp cùng các đơn vị đối tác tổ chức, hướng tới việc tìm kiếm, bồi dưỡng và kết nối thế hệ builder trẻ trong lĩnh vực Blockchain, AI và các giải pháp công nghệ ứng dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Không chỉ là cuộc thi, mà là nơi hình thành thế hệ builder Đông Nam Á

Nếu nhìn ở góc độ chuyên môn, Cardano SEA Hackathon là sân chơi dành cho các nhà phát triển trẻ. Nhưng ở góc độ chiến lược, đây là một mô hình kết nối hệ sinh thái công nghệ – khởi nghiệp mà nhiều trường đại học đang hướng tới.

Ngay từ đầu, cuộc thi được thiết kế như một sân chơi học thuật – thực hành dành cho sinh viên, startup trẻ và cộng đồng developer trong khu vực. Mục tiêu không dừng ở việc tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, mà hướng đến hình thành tư duy xây dựng sản phẩm công nghệ có chiều sâu, phát triển các hệ thống minh bạch, bền vững, có khả năng mở rộng và vận hành trong môi trường thực tế.

Các đội thi được khuyến khích phát triển những giải pháp ứng dụng Blockchain (ưu tiên hệ sinh thái Cardano) và trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toán của xã hội trong nhiều lĩnh vực như công nghệ tài chính (Fintech), bảo hiểm số (Insurtech), giáo dục, nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, khoa học dữ liệu, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Không gian trưng bày Top 11 dự án xuất sắc tại Cardano SEA Hackathon 2026

Những dự án tiềm năng còn có cơ hội được kết nối với mentor, chuyên gia, doanh nghiệp, startup, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp và mạng lưới đầu tư để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi.

Từ “bẫy công nghệ” đến tư duy tạo giá trị cho thị trường

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Cardano SEA Hackathon 2026 không diễn ra ở đêm Chung kết mà bắt đầu từ các buổi tập huấn chuyên sâu dành cho Top 11 đội thi.

Trong chuyên đề “From Tech to Market: Blockchain in Practice”, ông Sang Nguyen (Ilum Nguyen) – Co-Founder Viet Cardano Community, đã đặt ra một vấn đề được xem là nguyên nhân khiến nhiều startup công nghệ thất bại: “tech trap” hay còn gọi là “bẫy công nghệ”.

Ban Giám khảo đặt câu hỏi phản biện các đội thi tại vòng Chung kết Cardano SEA Hackathon 2026

Theo đó, không ít dự án sở hữu ý tưởng kỹ thuật hấp dẫn, thuật toán tốt hoặc công nghệ hiện đại nhưng lại không trả lời được những câu hỏi căn bản: đang giải quyết vấn đề gì, khách hàng là ai, giá trị tạo ra nằm ở đâu và mô hình kinh doanh có thể vận hành lâu dài hay không.

Từ những phân tích này, các đội thi được hướng dẫn cách nhìn nhận Blockchain không phải như một công nghệ thời thượng mà là công cụ để tạo ra giá trị thực tiễn trong quản trị dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, định danh số, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng.

Thông qua các tình huống thực tế, chuyên gia chỉ ra những hạn chế tồn tại trong các hệ thống dữ liệu truyền thống như dữ liệu phân mảnh, thiếu minh bạch, phụ thuộc vào bên trung gian, khó xác thực nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ chỉnh sửa thông tin. Đây cũng là những vấn đề mà Blockchain được kỳ vọng có thể giải quyết bằng khả năng xác thực, minh bạch và chống thay đổi dữ liệu.

24 giờ Hackathon và cuộc đua của những giải pháp thực chiến

Để hiện thực hóa những kiến thức đã được trang bị, Top 11 đội thi bước vào thử thách được xem là cam go nhất của mùa giải: Hackathon kéo dài liên tục 24 giờ.

Từ chiều ngày 26-5 đến vòng Chung kết ngày 27-5, các đội gần như trải qua một đêm “không ngủ”. Trong điều kiện áp lực thời gian cao, họ phải đồng thời tối ưu thuật toán, hoàn thiện sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình kinh doanh, kiểm thử giải pháp và chuẩn bị phần trình bày trước Hội đồng Giám khảo.

Không gian trưng bày Top 11 dự án xuất sắc tại Cardano SEA Hackathon 2026

Tại vòng Chung kết, mỗi đội chỉ có 3 phút trình bày và 5 phút phản biện trực tiếp trước hội đồng gồm các chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và đại diện hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là thử thách buộc các nhóm phải chứng minh được tính đột phá của giải pháp, khả năng thương mại hóa và tác động xã hội của dự án trong thời gian rất ngắn.

Tại bảng Blockchain, dự án HealthTrace của CLB Công nghệ và Sức khỏe (HealthTech) Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xuất sắc giành giải Nhất với giải pháp ứng dụng Cardano Blockchain vào truy xuất nguồn gốc dược liệu, góp phần minh bạch hóa chuỗi cung ứng y dược. Giải Nhì thuộc về nền tảng thanh toán xuyên biên giới AstroPay.

Các giải Ba được trao cho VeriChainIDS của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin NTTU cùng các dự án VerifiedVietCoffee, Durian Smart và CertChain. Những giải pháp này tập trung vào xác thực danh tính số, truy xuất nguồn gốc nông sản, nông nghiệp công nghệ cao và lưu trữ chứng chỉ số trên Blockchain.

Ở bảng AI, giải Nhất thuộc về Signova, giải pháp hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính bằng trí tuệ nhân tạo. Giải Nhì được trao cho 1STREAM, nền tảng truyền thông số của nhóm sinh viên liên trường RMIT – UEF – VLU.

Đáng chú ý, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục ghi dấu ấn khi giành hai giải Ba với SurgicalX của CLB Nhà Khởi nghiệp Trẻ NJEC và SportsConnect của CLB Công nghệ và Sáng tạo INNTECH Club thuộc Viện Đào tạo Quốc tế NTT. Trong đó, SurgicalX ứng dụng AI trong mô phỏng phẫu thuật y khoa, còn SportsConnect phát triển nền tảng kết nối cộng đồng thể thao thông minh. Bên cạnh đó là dự án OCOP-Legal AI trong lĩnh vực tư vấn pháp lý.

Khi giảng đường trở thành “hub” công nghệ của giới trẻ Đông Nam Á

Phát biểu tại vòng Chung kết, TS. Hoàng Thịnh Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp NTTU nhấn mạnh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn hướng đến vai trò bệ phóng để sinh viên làm chủ những công nghệ tiên phong, kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và sẵn sàng bước ra thị trường lao động toàn cầu.

TS. Hoàng Thịnh Nhân phát biểu khai mạc Vòng Chung kết

Thông điệp này cũng phản ánh chiến lược mà NTTU đang theo đuổi trong nhiều năm qua: xây dựng mô hình “Trường đại học khởi nghiệp”, nơi hoạt động đào tạo không tách rời nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

NGA NGUYỄN