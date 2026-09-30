5 năm trì hoãn điều trị, nữ bệnh nhân mang khối u xơ tử cung lên tới 4,5kg

Sau nhiều năm phát hiện u xơ tử cung nhưng chưa điều trị, một nữ bệnh nhân 55 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ khổng lồ với tổng trọng lượng khoảng 4,5kg.

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ khổng lồ với tổng trọng lượng khoảng 4,5kg.

Ngày 29-9, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân D.T.G (sinh năm 1971, ngụ phường Vũng Tàu) với chẩn đoán u xơ tử cung to, biến chứng chèn ép và rong kinh.

Bệnh nhân phát hiện u xơ tử cung khoảng 5 năm trước nhưng chưa điều trị. Qua thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u xơ với kích thước lớn, gây ảnh hưởng đến tử cung và cần được can thiệp phẫu thuật. BS.CKI Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Phụ Sản đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật mở cắt hoàn toàn tử cung.

Khối u khổng lồ nặng tới 4,5 kg.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tử cung có nhiều khối u xơ, kích thước khoảng 20 x 20 cm. Tổng trọng lượng khối u sau khi được lấy ra khoảng 4,5kg.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Phụ Sản để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sau mổ.

BS.CKI Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Phần lớn u xơ tử cung lành tính, tuy nhiên kích thước, vị trí và số lượng khối u có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như rong kinh, cường kinh, đau vùng chậu, thiếu máu, cảm giác nặng bụng hoặc chèn ép các cơ quan lân cận. Trong một số trường hợp, u xơ có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài mà người bệnh không nhận thấy triệu chứng rõ ràng. Việc phát hiện khối u nhưng trì hoãn thăm khám, theo dõi hoặc điều trị có thể khiến khối u tiếp tục phát triển và gây khó khăn hơn cho quá trình điều trị. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu bất thường như rong kinh, kinh nguyệt kéo dài, đau bụng dưới, cảm giác bụng to bất thường hoặc có khối vùng chậu. Khi đã được phát hiện u xơ tử cung, người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn điều trị của bác sĩ để được theo dõi phù hợp.

KHÁNH CHI