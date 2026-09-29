Sống khỏe

“Thay áo mới” cho công trình gần 100 năm tuổi tại Bệnh viện Từ Dũ

SGGPO

Ngày 29-9, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức khánh thành Khu A sau cải tạo, sửa chữa nhằm phục vụ người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và đưa vào sử dụng 8 phòng mổ tại Khu H, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, tăng năng lực phục vụ người bệnh.

Khu A - Bệnh viện Từ Dũ là công trình có lịch sử gần 100 năm, mang dấu ấn kiến trúc Pháp và gắn với nhiều thế hệ thầy thuốc, người bệnh của Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: BVCC)
Khu A - Bệnh viện Từ Dũ là công trình có lịch sử gần 100 năm, mang dấu ấn kiến trúc Pháp và gắn với nhiều thế hệ thầy thuốc, người bệnh của Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: BVCC)

Theo BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, hơn 2 năm qua, bệnh viện từng bước cải tạo, sửa chữa và nâng cấp nhiều khu nhà nhằm xây dựng môi trường khám chữa bệnh khang trang, tiện nghi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh và nhân viên y tế. Đến nay, Khu H, Khu B và Khu M đã được sửa chữa, hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, Khu A là công trình có lịch sử gần 100 năm, mang dấu ấn kiến trúc Pháp và gắn với nhiều thế hệ thầy thuốc, người bệnh của Bệnh viện Từ Dũ. Sau 60 ngày cải tạo, Khu A được chỉnh trang theo hướng khang trang, tiện nghi, đồng thời giữ lại những nét kiến trúc đặc trưng của công trình cũ.

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Các đại biểu dự thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Khu A hiện có hơn 300 giường bệnh. Hệ thống nhà vệ sinh được xây dựng lại, tăng gấp 3 lần so với trước, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người bệnh, trong đó có người bệnh bảo hiểm y tế.

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Một số hình ảnh tại Khu A sau cải tạo, sửa chữa nhằm phục vụ người bệnh bảo hiểm y tế

Cùng với Khu A, 8 phòng mổ tại Khu H cũng được sửa chữa, nâng cấp, bổ sung không gian và điều kiện làm việc, góp phần nâng cao năng lực phẫu thuật của bệnh viện.

"Việc cải tạo cơ sở vật chất không chỉ nhằm tạo môi trường khám chữa bệnh khang trang mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc người bệnh. Các công trình được đưa vào sử dụng là một phần trong quá trình đổi mới cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân", BS-CK2 Trần Ngọc Hải thông tin.

THÀNH AN

Từ khóa

Bệnh viện Từ Dũ công trình 100 năm Cải tạo Sửa chữa

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