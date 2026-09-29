Một phụ nữ nước ngoài tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Chiều 29-9, Sở Y tế TPHCM cho biết đã xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh quốc tịch Australia diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Người bệnh quốc tịch Australia diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

Trước đó ngày 21-9, Sở Y tế TPHCM tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về người bệnh W.D.J. (nữ, 65 tuổi, quốc tịch Australia), được chuyển đến ngày 20-9 trong tình trạng nặng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị người bệnh. Hội đồng có sự tham gia của các chuyên gia ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ để đánh giá, tư vấn chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả báo cáo, đánh giá, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, Sở Y tế sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật; đồng thời phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Theo hồ sơ và báo cáo của Bệnh viện Quốc tế City, ngày 4-9, người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 5-9. Ngày 9-9, bà J. tiếp tục nhập viện để hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng.

Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, sử dụng máy CPAP tại nhà (máy hỗ trợ hô hấp). Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện khó thở, trướng bụng và đau tăng dần. Qua thăm khám, người bệnh được phát hiện thủng túi thừa đại tràng sigma, viêm phúc mạc khu trú và được phẫu thuật cấp cứu ngày 19-9.

Sau phẫu thuật cấp cứu, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến nặng. Bệnh viện Quốc tế City hội chẩn với ê kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực, can thiệp VV-ECMO (kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể dạng tĩnh mạch - tĩnh mạch, hoạt động như một lá phổi nhân tạo để hỗ trợ hô hấp) tại giường và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Dù được tích cực điều trị, người bệnh không qua khỏi, tử vong ngày 22-9.

Theo Sở Y tế TPHCM, phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật, có thể phát sinh các nguy cơ, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh. Đối với người có bệnh nền hoặc các yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, hô hấp..., việc khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe trước phẫu thuật có vai trò quan trọng trong lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp phù hợp và bảo đảm an toàn người bệnh.

"Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ chủ động rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy trình chuyên môn liên quan đến đánh giá trước phẫu thuật, chỉ định và phương pháp phẫu thuật, gây mê hồi sức, theo dõi hậu phẫu, xử trí cấp cứu, hội chẩn, chuyển tuyến và tư vấn, giải thích cho người bệnh, thân nhân. Đặc biệt lưu ý việc đánh giá đầy đủ yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật; theo dõi chặt chẽ diễn biến hậu phẫu nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường; chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp khi tình trạng vượt quá khả năng xử trí", Sở Y tế TPHCM yêu cầu.

Sở Y tế TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.

MINH NAM