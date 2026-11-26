Ngày 26-11, tại xã An Trạch (tỉnh Cà Mau), Ban tổ chức Tết Quân - Dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ xuất quân triển khai các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng trao bảng tượng trưng cho các hộ dân, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Chương trình Tết Quân - Dân năm 2027 diễn ra từ ngày 18-1 đến 26-1-2027 tại xã An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi, với 6 nhóm công trình, phần việc. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 59 tỷ đồng.

Các hoạt động tập trung vào xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là đồng bào Khmer. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng - an ninh và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Đại diện Tỉnh đoàn Cà Mau trao bảng tượng trưng quà tặng và nhà nhân ái

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, Tết Quân - Dân là hoạt động truyền thống mang đậm tính nhân văn. Đây không chỉ là sự kiện gắn kết Tết cổ truyền với chính sách hậu phương quân đội, mà còn là đòn bẩy quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ông Ngô Vũ Thăng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng và tránh hình thức lãng phí. Cấp ủy, chính quyền các xã cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vận động nhân dân chung tay bảo vệ, phát huy hiệu quả lâu dài của các công trình sau khi bàn giao.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn cho UBND xã An Trạch, Tân Tiến, An Trạch, Thanh Tùng và Ninh Thạnh Lợi. Ban tổ chức cũng trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 20 suất quà, 25 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp đến học sinh vượt khó học giỏi.

TẤN THÁI