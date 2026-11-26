Ngày 26-11, Bộ Tư lệnh TPHCM và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chăm lo đời sống người lao động, củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; cán bộ công đoàn, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo chương trình ký kết, hai đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động; phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở và lực lượng vũ trang vững mạnh.

Bộ Tư lệnh TPHCM và LĐLĐ TPHCM ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, TPHCM là địa bàn tập trung đông công nhân, viên chức, người lao động. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn đề nghị hai đơn vị đổi mới công tác phối hợp theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở; chú trọng chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động, giữ vững an ninh, trật tự tại các doanh nghiệp.

Hai đơn vị thống nhất triển khai các phần việc thiết thực, nhân rộng những mô hình phối hợp hiệu quả.

Theo ông Võ Khắc Thái, TPHCM hiện có hơn 23.000 công đoàn cơ sở với trên 2 triệu đoàn viên, người lao động. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của thành phố. Nhấn mạnh chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức công đoàn, ông Thái kỳ vọng chương trình ký kết sẽ tạo chuyển biến thực chất trong công tác phối hợp, nhất là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động; phát huy vai trò của lực lượng tự vệ, quân nhân dự bị tại các doanh nghiệp.

Ra mắt, tặng quà đội ngũ cộng tác viên công đoàn là quân nhân dự bị.

Hai đơn vị đã thống nhất cụ thể hóa nội dung ký kết thành các chương trình, công trình, phần việc thiết thực; định kỳ kiểm tra, đánh giá và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM và LĐLĐ TPHCM ra mắt, tặng quà lực lượng cộng tác viên công đoàn thành phố là quân nhân dự bị đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp. Lực lượng này có vai trò tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Ý LINH