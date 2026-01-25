Xã hội

Cà Mau: Mang quà xuân đến vùng biên giới biển Gành Hào

SGGPO

Ngày 25-1, tại Đồn Biên phòng Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau), Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" và Xuân Biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân" năm 2026.

f1d483205c73d22d8b62.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng tặng quà đến gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Gành Hào

Tại Đồn Biên phòng Gành Hào đã diễn ra ngày hội văn hóa cho nhân dân vui xuân, đón tết với nhiều hoạt động ý nghĩa.

021b220afa5974072d48.jpg
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Chương trình cũng đã trao tặng trên 650 phần quà với tổng số tiền 350 triệu đồng đến gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã; trao học bổng cho 11 em học sinh nghèo vượt khó, 4 cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn Biên phòng"; khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc cho trên 150 gia đình chính sách, người dân khó khăn.

b453ca5312009c5ec511.jpg
Đại tá Phạm Minh Giang phát biểu tại chương trình

Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" và "Xuân Biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân" luôn được các đồn Biên phòng thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng. Qua đó, được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau vùng biên giới biển Gành Hào Đồn Biên phòng Gành Hào Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản Xuân Biên cương hải đảo Tết thắm tình quân dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn